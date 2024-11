La course à l’optimisation et à la performance dans les services publics fait de nouvelles victimes. D’après des documents consultés par Mediacités et confirmés par des sources internes, la direction de la Caisse régionale d’Assurance Retraite de Santé au Travail (Carsat) des Pays de la Loire a demandé, mercredi 6 novembre, à ses agents de reporter la validation de certains dossiers, retardant ainsi volontairement le versement de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), minimum vieillesse versé aux retraités les plus pauvres.

Une consigne de la direction assénée comme un coup de massue pour bon nombre d’agents, d’après les témoignages recueillis par Mediacités. « Jusque‐là nous avons subi des réorganisations, avec une logique : traiter les dossiers plus vite. Là, pour sauver un indicateur de performance, on nous demande de retarder des dossiers et donc le versement de l’allocation », s’insurge un agent de la Carsat, sous couvert d’anonymat.