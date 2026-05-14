À Nantes, chaque année, près de 20 000 enfants sont accueillis sur les temps périscolaires du matin, du midi et du soir par l’association Léo Lagrange. En chiffres, cela représente un budget municipal de 21,7 millions d’euros par an pour financer 1 000 animateurs et les postes de directions répartis dans les écoles nantaises. Un effectif pléthorique qui comporte une proportion de profils sans diplôme, la majorité étant détenteurs du Bafa. « Les affaires en cours ont remué les préoccupations autour des mœurs, concède un salarié de Léo Lagrange sous couvert d’anonymat. Mais quoi qu’il en soit, le système du périscolaire reste à bout de souffle. »