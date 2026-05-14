Violences dans le périscolaire : que fait la ville de Nantes ?

Dans le contexte des révélations d’agressions sexuelles dans le périscolaire, notamment à Paris, la ville de Nantes se veut rassurante et détaille le protocole mis en place pour prévenir de telles situations. Mais des acteurs évoquent « un système à bout de souffle ».

Tournoi de handball organisé sur un temps périscolaire par Léo Lagrange et le HBC Nantes au palais des sports de Beaulieu. Photo : Fédération Léo Lagrange

À Nantes, chaque année, près de 20 000 enfants sont accueillis sur les temps périscolaires du matin, du midi et du soir par l’association Léo Lagrange. En chiffres, cela représente un budget municipal de 21,7 millions d’euros par an pour financer 1 000 animateurs et les postes de directions répartis dans les écoles nantaises. Un effectif pléthorique qui comporte une proportion de profils sans diplôme, la majorité étant détenteurs du Bafa. « Les affaires en cours ont remué les préoccupations autour des mœurs, concède un salarié de Léo Lagrange sous couvert d’anonymat. Mais quoi qu’il en soit, le système du périscolaire reste à bout de souffle. »

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Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

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Par Tanguy Dhelin

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