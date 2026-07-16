« Il fait combien là ? » Ces dernières semaines, la question revient en boucle dans les bureaux de l’agence d’architecture Faun. Il y a un mois, cette équipe d’une vingtaine de personnes a déménagé au deuxième étage du bâtiment Gina, inauguré en grandes pompes un an plus tôt à quelques mètres du futur CHU sur l’île de Nantes, au centre du campus d’innovation santé « Station S ». L’agence avait été séduite par l’esthétique comme l’emplacement de ce lieu flambant neuf mêlant « frugalité et bien‐être », selon Nantes Métropole ou le CHU de Nantes, ses initiateurs. Avec la perspective d’évoluer dans le confort dernier cri d’un open space de 350 mètres carrés.