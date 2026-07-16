« On n’avait pas anticipé une telle chaleur » : le raté de Gina, « bâtiment totem » de l’île de Nantes

Sérieux coup de chaud sur ce bâtiment ultra-moderne inauguré l’an dernier par Nantes Métropole au cœur d’un campus d’innovation en santé qui jouxte le futur CHU. Sous l’effet d’une canicule que les concepteurs n’avaient pas envisagée à ce niveau, on y travaille jusqu’à 37 degrés et 55 % d’humidité.

Le très reconnaissable bâtiment Gina, qui jouxte le futur CHU sur l'île de Nantes. Photo : Thibault Dumas / Mediacités

« Il fait combien là ? » Ces dernières semaines, la question revient en boucle dans les bureaux de l’agence d’architecture Faun. Il y a un mois, cette équipe d’une vingtaine de personnes a déménagé au deuxième étage du bâtiment Gina, inauguré en grandes pompes un an plus tôt à quelques mètres du futur CHU sur l’île de Nantes, au centre du campus d’innovation santé « Station S ». L’agence avait été séduite par l’esthétique comme l’emplacement de ce lieu flambant neuf mêlant « frugalité et bien‐être », selon Nantes Métropole ou le CHU de Nantes, ses initiateurs. Avec la perspective d’évoluer dans le confort dernier cri d’un open space de 350 mètres carrés.

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Publié le

Temps de lecture : 6 minutes

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Par Samuel Hauraix

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