Bénédiction des cartables, prière du matin et tenues « respectueuses de la masculinité »… Ces dérives que révèlent les inspections dans l’enseignement privé

Lors de sa première sortie publique en septembre 2025, Guillaume Prévost nouvellement nommé secrétaire général de l’enseignement catholique avait été des plus clairs sur sa feuille de route : rompre avec « la tiédeur » et œuvrer à ce que son institution soit « véritablement catholique ». Devant un parterre de journalistes, il affirmait ainsi qu’il fallait permettre à une enseignante de faire une prière le matin avec ses élèves. « Si un “Je vous salue Marie” est insupportable pour vous, c’est votre droit, mais alors il ne faut pas inscrire votre enfant dans un établissement catholique », précisait‐il.

Son ancien employeur, le ministère de l’Éducation nationale – il a été fonctionnaire à la direction générale de l’enseignement scolaire pendant une décennie – l’avait alors sobrement recadré. Plusieurs spécialistes, dont l’historien de l’éducation Claude Lelièvre, avaient quant à eux alerté sur le risque de franchissement d’une « ligne rouge ». Celle‐ci est pourtant d’ores et déjà transgressée : plusieurs établissements de l’enseignement catholique bafouent actuellement les règles fixées par l’État.

https://www.mediacites.fr/enquete/national/2026/01/19/apres-laffaire-betharram-la-liste-des-ecoles-colleges-et-lycees-prives-sous-contrat-controles-en-2025/

Graves dérives financées sur fonds publics

À l’internat La Maison française de Cuise‐la‐Motte (Oise), le rassemblement matinal des élèves se termine systématiquement par un temps de prière. Dans l’école primaire Sainte‐Bernadette de Beauvais (Oise), des « coins prières » sont installés dans les classes. Au collège Saint‐Germain de Charonne à Paris (XXe arrondissement), la présence de tous les élèves est requise à la messe de rentrée afin de placer l’année scolaire « sous la protection divine ». Pour les écoliers de l’institution Saint‐Joseph de Château‐Thierry (Aisne), l’année débute par une cérémonie de bénédiction des cartables.

Ces informations sont tirées de 42 rapports rédigés en 2025 par des inspecteurs de l’Éducation nationale. Mediacités en a obtenu la communication de haute lutte [lire l’encadré “En coulisses”].

Et la liste des lignes rouges déjà outrepassées continue. Au collège Anne‐Marie Javouhey de Senlis, des heures de cours semblent ponctuellement supprimées pour laisser place à des temps de célébration religieuse. À sept reprises au cours de l’année 2024/2025, les collégiens volontaires de l’établissement Saint‐Étienne de Sens (Yonne) ont été libérés de cours pour se rendre à la cathédrale. Au collège Saint‐Vincent (groupe scolaire La Madone) à Paris, les emplois du temps des élèves de 6ème, 5ème et 4ème …