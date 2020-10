Attaquer par la gauche du terrain et marquer un but par la droite. C’est ce qu’on appelle, en football, un renversement de jeu réussi. La tactique fonctionne aussi dans le milieu des cultures urbaines. Colistier de la socialiste Nadia Pellefigue au premier tour des municipales et électeur de gauche revendiqué, Abdul Djouhri a surpris son monde en annonçant, avant le second tour, son intention de voter pour le maire LR sortant Jean-Luc Moudenc. Etrange coïncidence, depuis sa pirouette politique, il a retrouvé les grâces de la municipalité qui lui a attribué, le 8 octobre dernier, une coquette subvention de 70 000 euros pour l’année 2020… ou ce qu’il en reste. Celle-ci bénéficiera au Centre d’art chorégraphique des danses urbaines, le Cacdu, une association créée en 2000 par l’ancien breakdanceur. L’enveloppe permet à la structure de plus que tripler ses subventions et de retrouver le montant qui lui était dévolu après deux années de relatives vaches maigres en 2018 et 2019 (voir graphique ci-dessous).

D’après la délibération, l’aide municipale est scindée en deux. 35 000 euros sont destinés à l’organisation du Trophée Masters France, une compétition internationale de breakdance qui se tient habituellement en fin d’année à la Halle aux grains, à Toulouse. Et ce, malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire. L’autre moitié de la subvention doit financer des « Journées Cultures urbaines – Haut Niveau ». Cet événement prévoit de réunir à Toulouse, les 21 et 22 octobre, l’équipe de France de Breakdance et les référents régionaux de cette nouvelle discipline inscrite aux Jeux Olympiques 2024. « Il s’agit de propulser Toulouse comme lieu de référence avec des gens de haut niveau », confiait à Mediacités l’adjoint à la culture Francis Grass, en marge du conseil municipal du 8 octobre.

35 000 euros pour deux journées promotionnelles

Selon Abdul Djouhri, un entraînement public de l’équipe de France est prévu mercredi 21 octobre à 17 heures. La journée du jeudi 22 débutera, quant à elle, par « un atelier de breakdance et des échanges au centre d’animation du Petit Capitole », à 10 heures, puis sera suivie par un colloque au centre culturel Alban Minville, à 17heures, un « battle » et un autre entraînement de l’équipe de France à 18 heures. Celle-ci devrait finalement être reçue à la mairie en fin de . . .