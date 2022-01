D'abord annoncé à Toulouse, puis en « vidéoconférence », un sommet de l'aviation aura lieu jeudi 3 et vendredi 4 février à Toulouse. À l'heure où nous publions cet article, le lieu exact où se déroulera l'évènement et son format technique n'ont toujours pas été dévoilés. Une conférence téléphonique est prévue à ce sujet mardi en fin d'après-midi pour la presse.

Organisé dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne, débutée le 1er janvier, ce sommet doit réunir, autour de Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports auprès de la ministre de la Transition écologique, les ministres européens des Transports, la Commissaire européenne chargée des transports, la Roumaine Adina-Ioana Vălean, et « les acteurs du transport aérien ».

Ce sommet survient au terme de presque deux années d'une crise qui a durement affecté le secteur aéronautique dans la région toulousaine. Parallèlement au plan social de 4 250 départs à Airbus, finalisé en février 2021, la filière aérospatiale a perdu presque 9 000 salariés en 2020 dans le grand sud-ouest, essentiellement dans les PME de la sous-traitance aéronautique. Alors que nombre d'acteurs entrevoient une sortie de crise et annoncent le retour des carnets de commandes remplis et de l'embauche, le sommet de Toulouse a dans son viseur l’assemblée triennale de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) prévue à l’automne 2022. Dans cette perspective, la France espère, lors de ce sommet, « donner une impulsion politique à l’échelle européenne et internationale à travers une déclaration (…) » pour « marquer une nouvelle étape dans la décarbonation du secteur aérien au niveau international (...) en tenant compte de l’engagement croissant du secteur et des attentes accrues de la part des citoyens au niveau mondial en la matière ».

La décroissance en débat

Malgré cet affichage de belles intentions décarbonées, aucune organisation de la société civile (association citoyenne, environnementale ou syndicat) n'a été conviée à ce sommet. Elles sont pourtant les principaux relais des « attentes accrues de la part des citoyens en la matière » depuis deux ans. Rien de surprenant pour Maxime Léonard, de la coordination CGT de l'aéronautique. « Ils préfèrent ne pas nous inviter pour ne pas qu'on leur porte la contradiction, car nos arguments sont imparables », assure cet ingénieur d’Airbus actif au sein du collectif Pensons l'aéronautique de demain (Pad) , créé en 2020 par différentes structures pour penser un avenir décarboné du secteur aérien.

En l'occurrence, le débat porte sur la décroissance du secteur, nécessaire selon les uns, évitable selon les autres. Alors que depuis le début de la crise, les industriels, Airbus en tête, avancent l'agenda d'une aviation à « zéro carbone » à l'horizon 2050 grâce des solutions techniques et scientifiques (« avion vert » à hydrogène, carburants durables d’aviation, etc. voir l'article de Pauline Chambost), les organisations réunies au sein du PAD et d'autres estiment qu'une décarbonation significative du secteur ne peut faire l'économie d'une réduction importante du trafic aérien. Un angle mort du récent rapport parlementaire sur l’avenir du secteur.

« Même si on s'en tient aux seules 2,6 % d’émissions carbone de l'aéronautique (par rapport à l’ensemble des émissions carbonées sur la planète, NDLR) et que l'on décide juste qu'ils ne doivent pas émettre plus que ça, l'avion vert ne suffit pas, quel que soit le scénario. Cela oblige à la décroissance », assure Pascal Gassiot représentant au PAD de la Fondation Copernic. Un constat notamment documenté par le référentiel aviation climat établit par l'institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (ISAE Supaéro) en septembre 2021.

« Ce serait mentir que de dire qu'Airbus choisit ses sous-traitants en fonction de leur impact écologique... »

« On voit bien qu'il y a une volonté de décroissance de la part d'une partie de la population, mais il y a aussi la perspective d'un doublement des vols dans les décennies à venir », tempère-t-on du côté de la communication d'Airbus qui, écartant la question du trafic, mise sur « quatre axes » pour arriver à une aviation totalement décarbonée en 2050 : le fioul alternatif ; le renouvellement de la flotte ; l'amélioration de la gestion du trafic aérien ; et l'hydrogène pour l'aéroport et tout son écosystème.

« Nous avons été les premiers à amener la décarbonation dans le débat public. Avant qu'on en parle, ce n'était pas vraiment un sujet très partagé à part dans quelques cercles restreints », fanfaronne la communication de l’avionneur européen. Qui reconnaît en même temps son absence de volontarisme pour que l'objectif imprègne toute la filière. « Nous espérons que les sous-traitants d'Airbus s'engageront sur la même voie que nous pour la décarbonation. C'est vrai que nous sommes les donneurs d'ordre, mais aujourd'hui nos critères de sélection concernent essentiellement la qualité des produits et des questions déontologiques. Ce serait mentir que de dire qu'Airbus choisit ses sous-traitants en fonction de leur impact écologique... » Voilà qui a le mérite d'être clair.

Un sommet sans pression pour Airbus

Dans ce cadre, les absents du sommet attendent des institutions et des politiques qu'ils « demandent à Airbus de rendre publiques ses études prospectives ». « C’est une société parapublique (26 % des parts de l'avionneur sont détenues par la France, l'Allemagne et l'Espagne). En tant que contribuables, on est en droit de connaître leurs scénarios pour l'avenir », estime Pascal Gassiot. « On veut aussi que les États fassent pression pour que les objectifs fixés par le Giec en août dernier soient atteints et que chacun, dont l'aéronautique, se mette en ordre de marche pour les atteindre ».

De son côté, Airbus aborde le sommet sans pression. « Il s'agit d'un évènement institutionnel. A priori, il n'y aura pas de communication particulière du groupe sur ce moment-là. Guillaume Faury qui préside le Groupement des industries françaises aéronautiques (Gifas) n'est même pas certain d'y être physiquement vu les contraintes liées à la situation sanitaire. On s'attend à l'annonce d'un accord sur l'aviation décarbonée. On réagira à ce que l'Europe produira », assure la communication du groupe basé à Blagnac.

Le PAD, lui, compte faire entendre sa demande d'un « moratoire sur le développement du transport aérien ». Un rassemblement est prévu vendredi 4 février, dernier jour du sommet, devant l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Un « clin d’œil » à la mobilisation d'activistes du mouvement climat qui s'est déroulée le 21 janvier dernier à l'aéroport du Bourget pour dénoncer la responsabilité des « ultra-riches » dans la pollution planétaire.