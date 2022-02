Le 21 octobre 2014, Monique Loriente tente de mettre fin à ses jours dans les locaux de la mairie de Toulouse. Âgée de 59 ans au moment des faits et à quelques années de la retraite, cette ancienne coordinatrice de l’Office de la tranquillité s’enferme dans la salle de repos de son service et ingère du Lexomil et du Solupred, un mélange d’anxiolytiques et de dérivés de cortisone. Transférée aux urgences de l'hôpital de Purpan pour intoxication médicamenteuse, elle reste trois jours en observation avant de regagner son domicile, saine et sauve, sous la tutelle de ses enfants.

La tentative de suicide de cette employée municipale est la triste conclusion de quatre mois de brimades professionnelles. « Un enfer », dont elle s'émeut encore aujourd’hui. Embauchée en 1997 à la mairie de Toulouse, Monique Loriente est passée par plusieurs postes. À partir de 2006, elle a notamment dirigé le Polygone, l’un des plus grands centres de loisirs toulousains, près de la Cartoucherie. Un an après l’élection du socialiste Pierre Cohen à la mairie, elle postule au tout nouvel Office de la tranquillité, en 2009. Cette structure unique en France cherche à réduire les problèmes du quotidien en proposant aux Toulousains un accueil téléphonique disponible 7 jours sur 7 et 24 h/24.

Syndiquée chez FO et membre du comité technique (CT) d’ouverture de l’Office, Monique Loriente devient l’une des encadrantes du service où 15 personnes sont recrutées. D’emblée, les nouveaux venus cohabitent difficilement avec le personnel d'Allô Toulouse, le standard dédié aux encombrants, avec lequel l’Office est censé fusionner. En 2010, une dizaine d’opérateurs d’Allô Toulouse prend à partie verbalement leur nouvelle collègue. Selon Monique Loriente, François P., le responsable de leur service, « leur avait fait croire que les nouveaux arrivés, dont je faisais partie, allaient prendre leur poste ». Contacté par Mediacités pour donner sa version de l'histoire, François P. n'a pas souhaité s'exprimer sur ce point.

Après ce premier accrochage, les choses se tassent peu à peu, même si Monique Loriente développe une première dépression professionnelle liée aux conditions de travail difficiles et à l’ambiance délétère dans le service. Tout bascule après l’élection de Jean-Luc Moudenc, le 30 mars 2014. Quinze jours plus tard, François P. s’invite dans le bureau de sa collègue. Selon Monique Loriente, il lui aurait reproché vertement ses orientations syndicales et politiques. L'altercation est mal-vécue par l'encadrante qui fait une crise d’hypertension. Après avoir alerté le service de médecine préventive et de santé au travail de Toulouse métropole, elle est arrêtée un mois.

Le conflit ne s'arrête pas là, et cela malgré des alertes de FO envoyées à Henri De Lagoutine, l’élu en charge du personnel. Dans les semaines qui suivent, Monique Loriente est de nouveau prise à partie par son collègue, qui remet en cause sa légitimité de représentante du personnel dans un courriel envoyé à l’ensemble des membres du service. Un affront de plus pour elle.

Quand l’intéressé est promu directeur d’Allô Toulouse quelques semaines plus tard - un poste qu’il occupe toujours aujourd’hui -, c'est le choc pour Monique Loriente. L’agente fait un signalement en interne pour qu’une enquête administrative soit diligentée sur le harcèlement qu'elle dit subir de la part de son collègue. Une accusation réfutée par celui-ci. « Madame Loriente a, depuis 2014, déposé de nombreuses plaintes contre moi, mais également contre d'autres personnes et introduit de multiples contentieux devant la juridiction administrative, dont certains portant spécialement sur les faits évoqués. Aucun harcèlement, ni même plus largement aucune faute dont elle aurait été victime n'a été constaté », nous a-t-il fait savoir, via le service de presse de la mairie.

De fait, l'alerte reste lettre morte à l'époque. Monique Loriente insiste et évoque les faits lors d’une réunion technique de son service le 17 septembre 2014, puis écrit directement au maire pour lui faire part de ses inquiétudes sur la pérennité de l’Office de la tranquillité. Sa persévérance se retourne alors contre elle. Monique Loriente est convoquée pour faute par la DRH le 7 octobre. De victime, l’employée devient coupable. Le coup de grâce survient le 15 octobre 2014 dans un contexte marqué par la fermeture de l’Office de la tranquillité décidée par le nouveau maire. Ce jour-là, Monique Loriente dénonce à nouveau le harcèlement de son supérieur hiérarchique lors d’une réunion à laquelle participe Jean-Luc Moudenc. Ce dernier balaie alors « des accusations sans preuve factuelle » et rappelle la convocation de la salariée pour faute devant de nombreux élus politiques et syndicaux. C’est l’humiliation de trop. Le lendemain, Monique Loriente se réfugie dans la salle de repos du service pour tenter de mettre fin à ses souffrances.

Un long combat

Depuis, Monique Loriente n’a plus mis les pieds à la mairie de Toulouse. En arrêt maladie pour accident de travail jusqu’en janvier 2015, elle a ensuite été placée en congé longue maladie, avant de prendre sa retraite en 2019. Monique Loriente aurait pu en profiter pour se reconstruire. Elle a décidé plutôt de se lancer dans un pénible marathon judiciaire : sur le plan pénal, elle a porté plainte pour harcèlement contre son ancien collègue ; sur le plan administratif, elle tente de faire reconnaître l’origine professionnelle de sa dépression et, ce faisant, la responsabilité de la mairie dans sa tentative de suicide.

Un long combat. D'autant qu'en face, la municipalité refuse de donner suite à ses demandes, malgré les expertises médicales successives allant dans le sens de l'ex-employée. En octobre 2016, les docteurs Christophe Arbus et Charles Beyney établissent avec certitude un lien entre sa maladie et son travail. « Nous retiendrons une imputabilité directe et certaine des troubles présentés à la souffrance au travail décrite en reconnaissant donc la pathologie de Madame L. comme une maladie professionnelle », écrivent-ils noir sur blanc dans leur rapport.

L'avis est conforté par la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie par la commission de réforme en février 2017. Malgré tout, la mairie s’entête et cherche à se dédouaner dans cette affaire en faisant feu de tout bois. S’appuyant sur une petite phrase au conditionnel, extraite d’une expertise psychiatrique, la collectivité estime en 2017 que la pathologie de son employée est liée à la catastrophe d’AZF, treize ans auparavant. Il est vrai que Monique Loriente a été opérée pour une hernie discale, à la même période qu’AZF, en novembre 2000, une opération sans rapport avec la catastrophe.

Si cette ligne de défense douteuse finit par être abandonnée par la collectivité, la mairie continue à mettre en doute les expertises médicales… qu’elle a elle-même diligentées. Plus fou encore : alors que la mairie a reconnu la tentative de suicide comme un accident professionnel dès 2014, la collective remet en cause sa propre décision face à la justice. Arguant de la supposée fragilité psychologique de l’ancienne cadre, la municipalité ose affirmer dans son mémoire de défense le 24 septembre 2020 que c’est « uniquement par clémence que la Ville de Toulouse a reconnu la tentative de suicide de Madame Loriente comme accident de service ». Une fleur, en somme, faite à l’employée qui venait d’attenter à ses jours...



L’avocat de Monique Loriente, Me Olivier Hirtzlin-Pinçon, n’en revient toujours pas. « Je n’ai jamais vu autant de condescendance dans un dossier », commente celui sans qui la procédure n’aurait pu avancer puisqu’il a gracieusement offert ses services à sa cliente.

Autre coup bas dans le dossier, la mairie aurait fait de la rétention d’information auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) en omettant de lui transmettre certains éléments du dossier médical de son ancienne employée. Un manquement qui fait l’objet d’une autre procédure au pénal pour « faux et usage de faux en écriture publique », initiée courant 2021 par Monique Loriente et son avocat. Après avoir accédé à l’ensemble du dossier médical, la CNRACL a reconnu l’imputabilité de la maladie au service où travaillait l’employée municipale et fixé un taux d’invalidité de 30 % donnant lieu au versement d’une rente d’incapacité.

Une bataille loin d'être gagnée

Après une vingtaine de procédures auprès du tribunal administratif de Toulouse, la bataille de Monique Loriente est loin d’être terminée. Si la justice a définitivement reconnu, en début d’année 2021, la responsabilité de la mairie dans sa tentative de suicide, elle lutte toujours pour obtenir la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa dépression par la mairie. En décembre, la cour administrative d’appel de Bordeaux vient néanmoins de la lui refuser, allant à l’encontre des conclusions du rapporteur public - un fait rarissime.

Pour justifier le rejet d’imputabilité au service de la maladie, le juge considère que les faits évoqués par Monique Loriente constituent des « événements isolés qui s’inscrivent dans le contexte d’un syndrome dépressif ancien de près de cinq années et ne permettent pas de caractériser une forme de harcèlement, de violence psychologique ou même un environnement professionnel particulièrement tendu (...) ». Les conclusions de la cour ne font mention ni de l’avis de la caisse de retraite ni de la décision du tribunal administratif de Toulouse de reconnaissance de la responsabilité de la mairie dans la tentative de suicide. L’employée municipale s'est pourvue en cassation devant le Conseil d’État pour contester cette décision en espérant notamment percevoir des arriérés de salaires estimés à 27 000 euros et une réparation du préjudice subi.

Un gaspillage d'argent public

Alors que la procédure aurait pu être réglée à l’amiable avec la mairie, l'entêtement de la municipalité aurait coûté plusieurs dizaines de milliers d’euros en frais d’avocats en raison de la vingtaine de requêtes déposées au tribunal administratif par Monique Loriente pour contrer les allégations de la mairie. Cette dépense d'argent public n’a fait l’objet que de trois délibérations pour les trois premières procédures. Pour les suivantes, aucun provisionnement n’a été prévu sur les comptes municipaux pour régler les besoins du contentieux. Une anomalie de plus dans le dossier.

Sur le volet pénal, des procédures sont toujours en cours d’instruction au tribunal de Toulouse dans lesquelles plusieurs responsables et élus de la mairie sont cités. En plus d’une plainte pour « harcèlement moral » contre - entre autres - François P., Henri De Lagoutine fait l’objet d’une plainte pour « violation du secret professionnel ». Jean-Luc Moudenc est également cité sur le volet « incitation au suicide », ainsi que « non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d’autrui » pour sa prise de parole en réunion et son inaction dans le dossier.

Toutes ces procédures ont durablement marqué l’ancienne coordinatrice de l’Office de la tranquillité. « J’ai subi une dizaine d’expertises psychiatriques qui m’ont obligé à chaque fois à faire ressurgir des éléments difficiles de mon passé, se désole-t-elle. Un moment, je dormais même avec mes documents. Cela a fini par me prendre toute ma vie. »