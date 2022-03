Près du cours Foucault, dans le centre-ville de Montauban, des employés municipaux retirent les bougies noircies et le bouquet de fleurs décrépit qui orne une stèle tricolore. Dessus apparaissent trois noms : Mohamed Legouad, (23 ans) Abel Chennouf (25 ans) et Loïc Liber (27 ans au moment des faits). Les deux premiers ont été assassinés, le troisième grièvement blessé, le 15 mars 2012, vers 14h, alors qu’ils sortaient de leur caserne. Ces parachutistes du 17e régiment du génie parachutiste sont la deuxième cible des attentats perpétrés par Mohamed Merah.

De ce drame, il ne reste aujourd’hui à Montauban que cette plaque commémorative, coincée entre une haie de bambou et un rond-point très passant. Devant le modeste monument décrépi, la mince bande de goudron sert souvent d’arrêt-minute pour les automobilistes venus s’approvisionner au bureau de tabac tout proche. En dehors de cette stèle, pas d’allée Chennouf ou Legouad dans la commune. Celles-ci existent, mais dans le quartier Saint-Agne, à Toulouse. C’est dans la métropole toulousaine, elle aussi blessée par les attentats, de 2012, qu’est prévue la grande commémoration prévue ce dimanche 20 mars. Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron et plus de 2 000 personnes vont rendre hommage, 10 ans après, aux victimes militaires et civiles : les trois de Montauban, le maréchal des logis-chef Imad Ibn Ziaten (30 ans), l’enseignant Jonathan Sandler (30 ans), ses enfants Arié (six ans) et Gabriel (trois ans et demi) ainsi que Myriam Monsonego (huit ans et demi), la fille du directeur de l’école Ozar Hatorah où a lieu la tuerie.

Rencontrée trois semaines avant la date commémorative, la maire LR de Montauban hésitait encore à s’y rendre. « J’ai été conviée, mais bon… tout va se passer à Toulouse », maugrée Brigitte Barège. Elle reconnaît que « ce qui s’est passé à l’école juive est tellement plus poignant », mais regrette tout de même que les chefs d’État ne se déplacent pas jusqu’à la Cité d’Ingres. « Ce n’est pas très bien, on a quand même un régiment qui a été touché », remarque l’élue qui a récemment retrouvé son écharpe de maire. Ce mardi 15 mars, comme chaque année, elle déposera une gerbe de fleurs en face de la caserne, en comité restreint. Les élus locaux ont perdu tout contact avec les proches des victimes.

À Montauban, certains jugent ces commémorations déséquilibrées. « Je suis choquée par le fait qu’on oublie les militaires », s’indigne maître Laure Bergès, l’avocate de Loïc Liber, devenu tétraplégique suite à l’attaque de l’homme au scooter. Selon elle, les autorités publiques « n’en font pas assez » pour honorer la mémoire des soldats du génie parachutiste. « Je n’ai jamais reçu d’invitations pour les commémorations, je viens de moi-même », ajoute l’avocate, qui déplore également l’absence du président de la République, aux commémorations montalbanaises.

Préférer le silence

La grande muette, quant à elle, préfère rester fidèle à sa réputation. Le 17e RGP a pris la décision de ne pas communiquer sur le drame. « Certains militaires sont encore en poste à Montauban et ne veulent pas s’exprimer », justifie un officier, contacté par téléphone. Depuis l’assassinat de leurs camarades aux portes du baraquement, les membres du corps d’infanterie organisent un hommage en interne, mais ne participent pas aux cérémonies officielles.

Pour eux, la lâcheté de l’attaque rend le souvenir d’autant plus insupportable. « Ils retiraient de l’argent au distributeur pour acheter des chocolatines, raconte Brigitte Barège, députée-maire à cette époque. Merah leur a tiré dans le dos et à bout portant. » Contrairement à leur camarade Imad Ibn Ziaten, qui s’est tenu droit face au terroriste, les militaires montalbanais n’ont même pas pu se défendre. « C’est un véritable traumatisme », reprend Laure Bergès. Épouse d’un ancien général du 17e régiment, elle connaît bien l’armée et met le doigt sur le malaise : « Les soldats sont des gens formés pour faire de leur vie un sacrifice ultime en mourant au champ d’honneur. Qu’on se blesse en sautant en parachute ou au Mali, c’est acceptable, mais que Mohamed et Abel aient été abattus en retirant de la monnaie, ce n’est pas possible ».

« Un coup de massue »

Les mots ne viennent pas non plus chez les commerçants du quartier. Le propriétaire du tabac, qui jouxte le distributeur de billets, n’a pas envie d’en parler : « Il faut passer à autre chose maintenant », lâche-t-il d’un air désabusé et sans même vouloir donner son nom. Même mutisme pour le boucher d’à côté. « Ça a été un coup de massue pour les Montalbanais, d’autant que le traitement médiatique n’a pas fait apparaître immédiatement que c’étaient des attentats terroristes », analyse Arnaud Hilion, élu municipal PS siégeant dans l’opposition.

Les jours qui suivent les attaques sont décisifs dans la construction de la mémoire. Or, en 2012, c’est la première fois en France qu’un islamiste commet seul une tuerie de cette ampleur. Les autorités n’ont pas encore fait le rapprochement avec le premier meurtre de Toulouse. Quelques jours plus tard, le 21 mars, lors des obsèques des parachutistes, la population a les yeux rivés sur la traque du tueur casqué. Sa photo défile sur les chaînes d’infos, toute la France connaît son visage et son nom. Aujourd’hui encore, ces événements tragiques sont connus comme les attentats de Mohamed Merah. « C’est une expression qui invisibilise les victimes », regrette Pierre-Antoine Lévi, sénateur LR du Tarn-et-Garonne. Premier adjoint de Montauban au moment des faits, il note un fort attachement des habitants « à leurs soldats ». Pourtant, chaque année, seule une poignée d’entre eux se rendent au dépôt de gerbe. Dans cette ville de garnison, le choc, l’incompréhension et la gêne ont pris le dessus sur l’hommage aux héros.