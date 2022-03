«Bouche-trous », « sous-fifres », voilà comment les profs remplaçants de l’Éducation nationale se décrivent eux-mêmes. Rose *, 34 ans, enseigne l’espagnol en tant que contractuelle depuis trois ans dans l’académie de Toulouse. Les premières années, ses contrats lui permettaient de rester toute l’année scolaire dans l’établissement où elle était affectée, mais depuis septembre, sa situation s’est dégradée. « J’enchaîne les contrats de trois semaines, décrit-elle. Je suis appelée la veille pour le lendemain. Je ne reconnais même pas les élèves dans les couloirs, je n’apprends pas leurs prénoms. J’ai la sensation de faire de la garderie. »

En quelques années, ces contractuels sont devenus la béquille indispensable au bon fonctionnement de l’enseignement dans le public, comme dans le privé. Depuis 2010, leur nombre a quadruplé, passant de 543 à 2 200 à la rentrée 2021. Environ 1 700 d’entre eux évoluent dans le second degré qui compte 16 550 enseignants au total.

Une centaine de postes non pourvus en janvier

Ce recours croissant aux profs remplaçants s’explique notamment par une crise des vocations dans l’enseignement secondaire. En décembre dernier, il manquait ainsi 250 enseignants dans les collèges et lycées de l’académie de Toulouse. « Ça ne se bouscule pas au portillon, observe Ludovic*, professeur titulaire dans un collège de Haute-Garonne. Le métier est moins attractif. De moins en moins de candidats se présentent aux concours et le nombre de places diminue (une réforme des conditions d’entrée aux concours de l’enseignement entre en vigueur cette année, NDLR). »

Pour pallier le manque d’enseignants, le rectorat a effectué « près de 200 recrutements » depuis le 1er janvier et revu ses exigences à la baisse. Comme l’a expliqué le recteur Mostafa Fourar, à France Bleu, en janvier, il est maintenant possible de candidater dès bac+2, au lieu de bac+3. Malgré tout, « il manque encore une centaine d’enseignants », reconnaissent les services académiques qui attribuent cette carence à « la reprise économique qui rend le marché de l’emploi très concurrentiel ».

La « grosse machine froide » du rectorat

Le son de cloche est différent du côté des professeurs contractuels, qui se sentent délaissés, peu respectés et finalement très « remplaçables », aux dires d’Arnaud*, professeur de français remplaçant. Recrutés sur la base d’un CV et d’une lettre de motivation, puis « bombardés » en établissement la plupart du temps sans entretien, les profs remplaçants sont « vraiment livrés à eux-mêmes », se désole ce trentenaire. « Cela fait trois ans que je suis contractuel et je n’ai jamais vu une personne du rectorat en réel », remarque-t-il, dépeignant le rectorat comme une « grosse machine froide ».

Cette absence de rapports humains s’explique peut-être par le sous-dimensionnement de l’équipe RH chargée de gérer les non titulaires dans l’académie. Selon nos informations, seize fonctionnaires devraient gérer chacun 250 dossiers. Difficile dans ces conditions d’assurer un suivi un tant soit peu chaleureux.

Interrogé sur son mode de fonctionnement, le rectorat conteste les témoignages recueillis. « Les candidatures sont soumises aux corps d’inspection qui font une étude sur dossier et/ou avec entretien téléphonique ou présentiel. Quand la candidature est retenue, il y a un lien direct avec un gestionnaire pour le recueil de documents afin d’effectuer la prise en charge administrative et financière », explique son service de communication. Les services répondraient ensuite à toute question des professeurs remplaçants « par mail ou téléphone », en s’appuyant « si besoin sur un livret du non-titulaire qui donne toutes les informations nécessaires ».

Trois heures de trajet par jour

À entendre le témoignage de Sylvie*, la réalité est là encore différente. En septembre, cette enseignante en prévention santé environnement de 36 ans accepte un remplacement dans deux établissements du Tarn-et-Garonne. Domiciliée à Toulouse et non véhiculée, cette mission lui impose trois heures de trajet par jour. Pour arriver en cours à 8h chaque matin, elle se lève à 5h30 et ne rentre chez elle qu’à 19h30. Un rythme épuisant que la fin de ses droits au chômage ne lui permet pas d’éviter.

Pour réduire ses temps de transport, l’enseignante demande un hébergement sur place. Sans succès. Alors qu’elle tente de contacter sa gestionnaire, chaque appel aboutit sur un répondeur téléphonique qui la renvoie directement au site internet de l’académie. « J’avais l’impression d’affaire à un algorithme, soupire-t-elle. J’avais la boule au ventre en permanence en allant au travail. Mon état de santé s’est dégradé. »

Le coup de grâce arrive en janvier quand sa référente finit par lui répondre par courriel, pour refuser sa demande de mutation et lui rappeler son engagement jusqu’au 31 août. Sylvie craque. Mise en arrêt de travail, elle est diagnostiquée en dépression professionnelle par son psychologue. « Je n’arrivais plus à me lever le matin, décrit-elle. J’adore mon boulot, mais je suis en pleine réflexion : à quel point suis-je capable d’assumer d’être traitée comme ça par mon employeur ? C’est dégradant. »

Des salaires bas

Outre ces mauvaises conditions de travail, la rémunération ne serait, elle non plus, pas au niveau. D’après plusieurs contractuels interrogés, leurs salaires sont fixés à l’échelon le plus bas. Leur ancienneté n’est pas prise en compte quand ils arrivent d’une autre académie. Arnaud, par exemple, l'un de ces précaires de l'enseignement, est rémunéré 1 508 euros net par mois (en comptant une prime d'activité versée selon l'indice de chaque contractuel).

De plus, leurs contrats s’arrêtent parfois juste avant les vacances scolaires, tronquant d’autant leurs rémunérations. Arnaud, encore lui, se retrouve justement dans cette situation. « J’ai travaillé toute l’année 2020-2021, mais mon contrat s’est arrêté le 7 juillet, jour de la fin des cours, et non pas le 31 août, date officielle de la fin de l’année. Je me suis retrouvé quasiment sans revenus pendant deux mois ».

Pourtant, d’après une circulaire ministérielle datant de 2017, « si la durée totale des remplacements successifs a finalement couvert l'année scolaire, la date de fin de contrat sera la veille de la rentrée scolaire suivante ». « Le DRH interprète ce décret de telle façon qu’il peut choisir de ne pas payer les congés d’été sans se mettre hors la loi », regrette le jeune professeur. Selon Christophe Laronde, professeur de technologie contractuel depuis 2007 et représentant syndical du Snes-FSU 31, ce cas d’école pourrait être contesté devant un tribunal administratif, mais à notre connaissance, aucune procédure judiciaire n’a été engagée à ce jour.

« Je me suis retrouvé quasiment sans revenus pendant deux mois ».

De son côté, le rectorat est sûr de son bon droit. « Les durées de contrats sont liées aux durées des absences à couvrir sur la même base de rémunération, quelle que soit la date de fin, conformément au décret n°2016-1171 du 29/08/2016 », explique son service de communication.

L’interprétation toulousaine de cette règle n’est pas de mise partout. Dans l’académie de Bordeaux, les congés d’été sont la plupart du temps payés aux contractuels. « Le rectorat essaie au maximum d’appliquer la circulaire de 2017, apprécie Romain Delisse, secrétaire départemental de la CGT Educ’action dans le Lot-et-Garonne. On voit de plus en plus de contrats de douze mois, surtout quand ils savent qu’il y a besoin d’un remplaçant l’année suivante et qu’ils veulent éviter de perdre cette personne. » Une bonne pratique qui permettrait peut-être au rectorat de Toulouse d’attirer durablement les professeurs contractuels qui lui font défaut.