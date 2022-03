Le 10 février dernier, au lendemain d’une perquisition dans ses bureaux, l’avocat toulousain Victor Lima a été mis en examen pour « abus de confiance », « blanchiment d’argent » et pour « faux et usage de faux », en tant que président de l’association du club des Portugais de Toulouse. Son implication dans la vente du siège historique du club des Portugais de la Ville Rose, qui a servi à financer l’achat d’un immeuble situé dans la banlieue chic de Lisbonne, intrigue la justice. Il a été placé sous contrôle judiciaire.

Petit retour en arrière : L’association du club portugais de Toulouse est créée le 4 octobre 1965. Son but est de « grouper les Portugais désireux de resserrer les liens qui les unissent par le développement de la culture, la pratique du sport et une solidarité active ». La communauté portugaise est à l’époque très active dans la Ville Rose. Elle dénombre encore aujourd’hui 80 000 membres installés dans l’ancienne région Midi-Pyrénées. En 1988, l’association achète pour 380 000 francs (58 000 euros) un immeuble qu’elle loue depuis près d'une décennie situé au 10, rue du Quai du Tounis, non loin de l’église de la Dalbade. Bon nombre de Portugais de la ville ont mis la main à la poche pour investir dans ce lieu de ralliement. Grâce à son bar, à son restaurant et aux fêtes qui y sont organisées, celui-ci tourne à plein régime pendant plus de dix ans.

Une vente controversée

Au tournant des années 2000, la dynamique s’essouffle : moins de membres, moins de fêtes et donc moins de revenus. Les dettes du club des Portugais de Toulouse s’accumulent. C’est dans ce contexte qu’entre en scène Victor Lima. Son statut d’avocat lui confère d’emblée une certaine légitimité pour mettre de l’ordre dans l’association, notamment sur le plan financier. Elu président en juin 2014, il dirige le conseil d’administration quand la décision est prise, le 23 octobre 2015, de vendre l’immeuble historique du Quai de Tounis pour 450 000 euros. Stupeur parmi certains membres de la communauté.

Durant les mois qui suivent, plusieurs d’entre eux insistent auprès du président pour connaître les conditions de la vente et en savoir plus sur le placement financier que cette transaction a généré. En vain. Le 20 septembre 2016, un « groupe de travailleurs portugais de la communauté portugaise de Toulouse et membres du Club » adresse un courrier au secrétaire d’État aux communautés portugaises, avec copie au consulat général de Bordeaux et au vice-consulat de Toulouse : « Sans association, sans adresse et sans lieu, nous souhaitons vous informer de la disparition physique du bâtiment de notre association, propriété de la communauté portugaise de Toulouse ». Ils dénoncent une vente en catimini, décidée par « une assemblée restreinte qui s’est tenue à l’insu de la plupart des membres ». Ils n’obtiendront jamais d’explication.

L'affaire ne s'arrête pas à cette vente inattendue. Le 8 juillet 2017, lors d’une assemblée générale, l’association aurait mandaté son président pour qu’il investisse une partie de l’argent issue de la vente du siège historique dans l’achat d’un bâtiment à Queluz. Cette ville située dans la banlieue de Lisbonne est très prisée des touristes pour son célèbre palais royal. Cinq semaines plus tard, le 16 août 2017, l’achat d’un immeuble de quatre appartements T3 et de deux appartements T4 est acté. Les membres de la communauté portugaise toulousaine disposent donc à nouveau d’un lieu pour se réunir. Sauf qu’il est situé à 1 300 kilomètres de la ville où ils résident…

Une « opportunité fantastique » pour l'association

Là encore, impossible de savoir qui, à part le président Lima, a validé cette étonnante opération. Aucun compte-rendu de l'assemblée générale n’est disponible. Aucune liste détaillée des adhérents présents ce jour-là, non plus… « C’est très compliqué de savoir qui était membre de l’association à cette époque-là, se remémore un ancien adhérent, préférant rester anonyme. Ceux d’entre nous qui ont voulu renouveler leur carte ou adhérer au club n’y sont pas arrivés. D’autres ont vu leur chèque d’adhésion refusé sans raison. Même les anciens présidents qui, selon les statuts, sont membres à vie de l’association n’y sont pas parvenus. »

Victor Lima n’a pas souhaité répondre à nos questions. Mais dans un entretien accordé au journal franco-portugais, O LusoJornal, le 13 octobre 2017, il justifiait l'intérêt de cette opération immobilière. « L’occasion s’est présentée d’acheter un immeuble de six appartements au Portugal et nous ne pouvions pas laisser passer cette opportunité. Avec l’argent de la vente, nous avons remboursé nos dettes et il nous restait de l’argent pour acheter ce bâtiment. C’était une opportunité fantastique pour l’association », plaidait alors l’avocat.

« Oui, on est en colère, mais on a surtout honte »

Chez les anciens adhérents du club, la stupeur initiale fait place à la colère. « L’impression qui domine encore aujourd’hui, c’est de s’être fait dépouiller de notre quartier général par un membre de notre propre communauté, lequel a gardé l’argent de la vente pour l’investir dans de l’immobilier. Oui, on est en colère, mais on a surtout honte », confesse un vieux membre du club, toujours sous couvert d’anonymat.

Le 5 octobre 2017, un signalement est fait au procureur de la République de Toulouse pour l’informer de « faits troublants » concernant l’exclusion de membres du club portugais de Toulouse et l’achat de l’immeuble au Portugal. Le 7 décembre 2017, deux anciens adhérents, rejoints par le vice-consul du Portugal à Toulouse de l’époque, saisissent le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour lui demander de « prononcer la nullité de l’assemblée générale du 8 juillet 2017 » ainsi que « la nullité des résolutions adoptées », notamment celle « tendant à l’acquisition par l’association d’un immeuble au Portugal ».

Le 16 janvier 2018, le juge des référés rejette la plainte. Il estime qu’il n’est pas compétent pour juger cette affaire qui doit être examinée sur le fond par le tribunal. Les deux adhérents, tout comme le vice-consul, jettent l’éponge. Pourtant, l’enquête n’a pas été close. Une information judiciaire a été ouverte en novembre 2018 à la demande du parquet de Toulouse, entraînant la nomination d’un juge d’instruction. Quatre ans plus tard, l’instruction suit son cours.