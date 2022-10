Départ d’Arnaud Mounier, bras droit du maire de Toulouse : « C’est une rupture, une éviction »

«Souvenez-vous de ce qu'Arnaud [Mounier] vous a appris et faites-le fructifier. » Voici en substance l'hommage qu'aurait rendu Jean-Luc Moudenc lors du pot de départ de son bras droit, vendredi 30 septembre, au Capitole. Quelques jours plus tôt, le Tout-Toulouse découvrait en effet la reconversion surprise d'Arnaud Mounier dans la... médiation scientifique. Comme l'a relaté La Dépêche du Midi, l'omnipotent directeur de cabinet du maire LR de Toulouse vient en effet d'être nommé directeur général délégué de la Cité de l'Espace.

À 36 ans, voici ce piqué de politique sur les rails pour remplacer à terme Jean-Baptiste Desbois, le très câblé directeur actuel de la Semeccel, la société d'économie mixte (SEM) gérant la Cité de l'Espace pour le compte de la mairie. Le choix en a étonné plus d'un, à commencer par des membres de la majorité municipale. « Jean-Claude Dardelet (adjoint au maire et président du conseil d'administration de la SEM, NDLR) nous a dit qu'un jury avait étudié trois personnes, mais je n'en faisais pas partie », souligne - sous couvert d'anonymat - l'un de ces élus siégeant au sein du conseil d'administration. « Philippe Perrin (ancien astronaute et élu de la majorité en disgrâce, NDLR) était intéressé par le job et l'a fait savoir, mais il n'a pas été approché lors de ce processus de recrutement », indique un autre.

Lundi 26 septembre, c'est avec agacement que les partenaires de la mairie ont découvert la nouvelle. « Nous devions étudier l'opportunité de la création d'un poste de directeur général délégué. Mais Arnaud Mounier nous a été présenté ce jour-là comme le candidat retenu pour le poste et comme le successeur de Jean-Baptiste Desbois. On aurait aimé être concerté. C'est pour cette raison que je me suis abstenu », explique Thierry Cotelle, conseiller régional . . .