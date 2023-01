Tensions autour de l’élection à Renaissance Haute-Garonne

Après les chiens et les chats électeurs chez Les Républicains, c'est le jeune parti présidentiel Renaissance (ex-La République en Marche), qui expérimente la tambouille des élections internes.

En Haute-Garonne, deux listes s'affrontent pour contrôler la section départementale, son futur budget et sa capacité d'investiture dans les communes de moins de 60 000 habitants pour les prochaines élections. D'un côté, Vincent Terrail-Novès, maire de Balma et vice-président de Toulouse Métropole. De l'autre, Laurent Soulié, conseiller municipal d'opposition à Tournefeuille et conseiller métropolitain.

Dans la perspective du scrutin, chaque camp a mobilisé ses troupes et fait adhérer les militants à tour de bras. De 296 avant décembre dernier, la formation politique est passée à 636 votants appelés aux urnes électroniques cette fin de semaine. D'après nos informations, 150 d'entre eux ont adhéré entre le 28 et le 31 décembre dernier, date limite pour s'inscrire sur la liste électorale de Renaissance Haute-Garonne.

Des collaborateurs ministériels domiciliés en Haute-Garonne...

Parmi les plus récents adhérents, certains profils laissent songeur. Clara Koenig a adhéré le 31 décembre 2022. Cette Poitevine d'origine ne figure pas sur les listes électorales de Toulouse. D'après une liste interne que Mediacités a pu consulter, elle indique pourtant être domiciliée dans une rue du quartier des Carmes. Étonnant pour cette conseillère en communication du cabinet de la Première ministre Élisabeth Borne...

Une autre militante attire l'attention : Clara Le Deuff. Cette Gersoise d'origine résiderait dans . . .