Dis‐moi ce que tu subventionnes et je te dirai qui tu es. Bon an mal an, la mairie de Toulouse distribue entre 40 et 50 millions d’euros à un millier de structures. Ici 500 euros pour un centre culturel d’Espéranto, là plus d’1 million d’euros pour une association gravitant autour du Stade toulousain… À chaque fois, l’enjeu est énorme pour les bénéficiaires, stratégique pour la collectivité… et particulièrement opaque pour les contribuables.

Combien de subventions la mairie de Toulouse verse‐t‐elle chaque année ? Quels secteurs sont les plus subventionnés ? La générosité municipale évolue‐t‐elle d’année en année ? Les réponses à ces questions devraient être faciles à obtenir pour un habitant de la commune. C’est loin d’être le cas.

Les sommes votées par le conseil municipal sont consultables dans les délibérations et les comptes administratifs mis en ligne par la collectivité. Mais la transparence n’est pas synonyme d’accessibilité. Aucun effort de présentation n’est réalisé. Aucun bilan ne permet d’avoir une vue d’ensemble. Et aucune explication ne motive la décision de subventionner ou de couper le robinet.

Pour y voir plus clair, Mediacités a compilé l’ensemble des subventions versées entre 2012 et 2021. Un exercice fastidieux qui aboutira à la publication de plusieurs enquêtes dans les prochaines semaines (voir l’encadré En coulisses ci‐après). Dans ce premier opus, nous nous concentrons sur les grands enseignements que nous avons pu tirer de cette plongée inédite.

Priorité à l’enfance et la jeunesse

Quatre secteurs se sont taillé la part du lion durant la décennie d’exercices budgétaires que nous avons analysée. Sur …