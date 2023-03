Les fondateurs de ZoneTelechargement.com jugés à Toulouse

Qui se souvient de ZoneTelechargement.com ? Le site est tombé dans un oubli relatif bien qu'il ait défrayé la chronique dans les années 2010 en permettant à des générations d’internautes d’accéder gratuitement à des films, séries télévisées, musiques et jeux vidéo, protégés par le droit d’auteur.

Créé en 2012 par deux amis toulousains, la plateforme est devenue rapidement incontournable, devenant en 2016 le onzième site le plus visité de France. À son apogée, il enregistrait 11 000 téléchargements par jour, selon Le Parisien, et 3,7 millions de connexions par mois. Un cauchemar pour la Sacem et l'Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle qui ont porté plainte dès 2014, après avoir découvert l’existence du site grâce à la veille de leurs agents assermentés.

Interpellés en novembre 2016 après deux ans d’enquête de la gendarmerie, du centre de lutte contre les criminalités numériques et du groupe d’intervention régional de la police, les deux hommes ont été jugés sept ans plus tard au Tribunal correctionnel de Toulouse, le 13 mars 2023.

Un catalogue colossal

Amis depuis le lycée, Thibault Ferreira et Wilfrid Duval ont 19 et 21 ans lorsqu’ils lancent ZoneTelechargement.com en 2012. Le premier se concentre sur les finances ; son complice sur l’informatique. « Nous ne sommes pas un hébergeur, mais un site de partage avec des liens directs », avaient twitté en . . .