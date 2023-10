Toulouse‐Castres : La bataille de l’A69 change de dimension

Les grèves de la faim et de la soif n’y auront rien changé. Le gouvernement réaffirme, ce lundi 16 octobre, « son soutien à la réalisation du projet d’autoroute A69 ». « Le chantier sera mené à son terme », assure Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, qui appelle « chacun à faire preuve de responsabilité dans le cadre des actions pouvant être menées à titre individuel ou collectif. Aucune violence, aucune incitation à la violence ne peuvent être tolérées ».

Cette déclaration intervient au lendemain d’une réunion à la sous‐préfecture de Castres, vendredi 13 octobre où « pros » et « anti » sont restés sur leurs positions respectives. Au cours de la rencontre, le maire divers droit de Castres, Pascal Bugis, fervent défenseur de l’autoroute, a même préféré quitter la salle plutôt que devoir échanger avec ses opposants.

« Dans la posture actuelle des politiques, il y a une volonté de montrer qu’on ne cède pas face aux revendications de quelques écolos, c’est un message à destination de l’électorat de plus de 50 ans, analyse Denis Baréa, militant du collectif La voie est libre (LVEL). Mais en réalité, on ne sait pas ce qu’ils en pensent. Lorsque nous avons rencontré Clément Beaune au printemps, il nous a dit texto : « Je vous accorde que si on devait décider aujourd’hui de faire cette autoroute, on ne la ferait pas… » »

La maire de Teulat, Sabine Mousson, qui avait reçu l’invitation officielle la veille au soir, n’a pas assisté à la réunion de vendredi dont elle n’attendait « pas grand chose ». « Ils s’entêtent à nous dire que tout le Tarn est favorable à l’autoroute, mais c’est faux, on l’a encore vu ces dernières semaines !, s’agace l’élue, très engagée dans le mouvement d’opposition. La réalité c’est que l’A69 nous dépasse maintenant, ça devient une lutte symbole de la parole des citoyens que l’on n’entend pas. »

Une analyse partagée par Denis Baréa. « On continue de se battre contre l’autoroute, mais ce combat nous dépasse désormais, juge‐t‐il. On approche du point de bascule, celui où les gens voient les insécurités climatiques, économiques, etc. se multiplier et considèrent qu’il n’y a plus de raisons que certains continuent à s’enrichir en faisant des projets à la con comme celui‐là. Je crois que le combat commun contre cette autoroute fait partie de cette bascule. »

Cette « bascule » a pris une portée dramatique et nationale lorsque quinze personnes sont entrées tour à tour en grève de la faim, en septembre, pour protester contre la reprise des travaux et l’abattage des arbres. Entre le 1er et le 10 septembre, huit militants opposés à l’A69 ont progressivement cessé de s’alimenter. Ils ont été rejoints le 18 septembre par une Toulousaine et quatre militants du Groupe national de surveillance des arbres (GNSA) au Burkina Faso, puis quelques jours plus tard, par l’influenceuse écolo Camille, aka « girl go green » (qui affiche plus de 100 000 abonnés sur Instagram) et un autre militant en Dordogne.