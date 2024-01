Fin décembre 2023, neuf médecins généralistes sont partis à la retraite dans les quartiers Arnaud‐Bernard, Compans‐Caffarelli, Chalets‐Roquelaine et Bahl‐Arcabe. Aucun n’a été remplacé. Dans le même périmètre, gynécologues et pédiatres sont absents et non remplacés.

Conséquence de cette désertification médicale : impossible d’obtenir un rendez‐vous dans des délais permettant d’être soignés rapidement et à proximité de leur domicile, obligeant les habitants à faire jusqu’à trente minutes en métro pour consulter un médecin dans un autre quartier. Encore faut‐il être valide, non fiévreux etc.

https://www.mediacites.fr/toulouse/dossier/toulouse-desert-medical-ignore/

À qui donc s’adresser pour être suivi, se faire examiner et soigner ? Où se rendre pour ne pas aboutir aux urgences qui par ailleurs sont saturées ? Vers qui doivent se tourner parents d’enfants malades, personnes âgées en affection longue durée ou non, personnes handicapées et étudiants isolés ? À ce jour, c’est bien la santé de toutes les générations qui est affectée et l’accès aux soins primaires mis en danger.

Nous, les habitants de ces quartiers, regroupés au sein du collectif « Désert Médical Toulouse » depuis janvier 2023, nous alertons sur une situation qui ne cesse de s’aggraver. La densité démographique de nos quartiers augmentera considérablement en 2027 du fait des programmes de construction de logements à Arnaud Bernard, Brouardel, Héraclès, rues de Sébastopol et du Béarnais. 7 …