Quatre‐vingts millions de mètres cubes d’eau, soit l’équivalent de 21 000 piscines olympiques. En fonctionnant 24 heures sur 24 pendant une semaine, voici ce que les pompes situées en aval des canaux d’évacuation – connus sous le nom de wateringues – ont permis de rejeter à la mer depuis le début de l’épisode de pluie intense qui frappe le Nord et le Pas‐de‐Calais. À titre de comparaison, soixante millions de mètres cubes d’eau avaient été pompés sur la totalité de l’année 2022.

Pourtant, cette intense activité n’a pas suffi pour garder au sec les 430 000 habitants du polder qui s’étend entre Dunkerque, Calais et Saint‐Omer. Une situation qui révèle les importantes faiblesses du dispositif anti‐inondation alors que le dérèglement climatique s’accélère et que les phénomènes météorologiques extrêmes sont appelés à devenir de plus en plus récurrents dans la région.