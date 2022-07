Le 11 avril, le centre hospitalier de Roubaix a déclenché un plan blanc pour une raison exceptionnelle : le manque de personnel. Pourquoi les professionnels de la santé fuient-ils l’hôpital ?

Le plan blanca été déclenché plusieurs fois en raison de la crise Covid. Mais en avril dernier, c’était différent. Il manque environ 60 à 70 infirmières à l’hôpital de Roubaix. On est incapable de faire tourner les services. On ferme des lits un peu partout. Dans mon service, il doit y avoir 7 ou 8 postes non pourvus. Il y a une infirmière et une aide-soignante pour deux étages et 24 à 25 malades. L’absentéisme est record. En trente-cinq ans de maison, je n’ai jamais vu ça...

Les gens ne tiennent plus.

Moi, je suis proche de la retraite, je compte les jours en espérant pouvoir tenir le choc. Je suis rincée, il n’y a pas d’autres mots. Je suis rincée, usée, cassée et inquiète. On enchaîne des jours à 12 heures de travail. On espère qu’on va nous mettre des jeunes professionnels pour remplacer ces postes vacants. Mais est-ce qu’ils vont rester ? Faire une carrière à l’hôpital, ce n’est plus du tout attractif. On ne peut pas concilier vie professionnelle et vie personnelle. De toute façon, on n’arrive pas à recruter faute de professionnels sur le marché.