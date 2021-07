Faut-il reléguer les politiques d’attractivité au rang du passé ? Spécialiste du marketing territorial, l'universitaire Christophe Alaux [lire sa biographie ci-contre] relativise les effets de la crise du Covid-19 sur l'aménagement du territoire et décrypte les discours des nouveaux responsables politiques issus des élections locales de l'an dernier.

Quels effets la crise sanitaire a-t-elle eu sur les imaginaires des citadins et l'attractivité des métropoles ?

Christophe Alaux : Les maires de villages et de villes petites ou moyennes prédisent, en chœur avec les professionnels de l’immobilier, un « exode urbain ». Il s’agit d’une prophétie qu’ils espèrent auto-réalisatrice, surmédiatisée, dont le but est d'inciter les habitants des grandes villes – et plus particulièrement ceux en capacité de télétravailler – à déménager chez eux. Je me montrerai beaucoup plus mesuré que ces sources intéressées sur la réalité de ce supposé mouvement démographique.

Ce qui peut véritablement changer selon moi, à l’issue de cette crise sanitaire, économique et sociale, c’est la façon dont les nouveaux exécutifs de grandes métropoles comme Bordeaux, Lyon, Marseille ou Paris rediscutent la notion d’attractivité territoriale.

Depuis quand observez-vous une réflexion des élus voire une inflexion sur ce sujet ?

Lors de la campagne des municipales et métropolitaines 2020, certains candidats ont promis de ne plus fabriquer la ville selon les prescriptions traditionnelles des gros investisseurs et gestionnaires de fortunes n’habitant pas sur place. Ils disaient vouloir donner la priorité à l’amélioration du cadre et de la qualité de vie de leurs habitants. Les alternances à Lyon ou Marseille ont permis de faire émerger de nouvelles manières de parler d’attractivité. L'enjeu pour les élus ne réside plus tant, aujourd'hui, dans l'attraction de ressources extérieures aux collectivités que dans l'ancrage des forces en présence.

« Cette notion d'attractivité était d'autant moins questionnée que tout allait bien en apparence... »

Au sein de la chaire « Attractivité et nouveau marketing territorial » [qu'il a créé en 2015], nous trouvons cette remise en question assez saine. Dans notre manifeste sorti un an après les élections locales, nous soulignons la nécessité que l'attractivité territoriale se traduise par des bénéfices perceptibles pour les populations locales et pas seulement un surplus de nuisances. Plusieurs exécutifs de grandes villes et de métropoles françaises avaient peut-être un peu perdu de vue cet objectif d'attractivité résidentielle ces dernières années.

La métropole de Lyon présidée par Gérard Collomb puis David Kimelfeld œuvrait-elle davantage pour les investisseurs - institutionnels et privés - que pour les populations locales ?

Compte tenu des objectifs déterminés par le politique, son agence d'attractivité, l'Aderly, privilégiait une démarche d’attractivité exogène plus qu’endogène via sa marque « Only Lyon ». Elle était focalisée vers l’attractivité économique à l'international. Son but consistait avant tout à organiser ou participer à des salons, de l'évènementiel, pour faire venir un maximum de touristes d'affaires, de chefs d'entreprises étrangers, de « talents », etc.

Ces notions d'attractivité et de compétitivité étaient d'autant moins questionnées par les élus alors en place et les agents que le territoire rayonnait, que tout allait bien en apparence... Cela a commencé à changer avec l’arrivée des écologistes à la mairie de Lyon et au Grand Lyon, qui cherchent à rationaliser les politiques locales d’attractivité. Charge à eux de définir une nouvelle stratégie : désirent-ils vraiment plus d’habitants ? Si oui, lesquels ? Où ? D'investisseurs ? De créations d’emplois ? Quels genres d'investissements ? Et quels types d’emplois ?

La pression citoyenne et politique est telle que l’Aderly est aujourd’hui contrainte de revisiter ces sujets. Et la crise sanitaire l’incite à voir dans les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes les principaux touristes de l’aire urbaine avant d’aller chercher des visiteurs étrangers, à accompagner les PME de l'aire urbaine dans leurs projets de développement plutôt que partir bille en tête à la recherche de nouvelles entreprises extérieures au territoire, à soigner le Lyonnais lambda…

Que risquent les nouvelles équipes municipales et métropolitaines n’osant pas ou ne parvenant pas à remettre en cause leurs façons de penser ?

A Bordeaux [conquis également par les écologistes], comme dans d’autres grandes villes confrontées à une sur-attractivité, les votes lors des dernières élections municipales étaient assez clairs. Les élus sortants ont été sanctionnés, car perçus comme trop tournés vers l’extérieur et pas assez présents auprès de leurs concitoyens.

« Nous sommes contents que le territoire se développe et attire, mais pensez à nous », ont rappelé en quelque sorte les électeurs bordelais au pouvoir en place, qui ne s’y attendait pas vraiment. L'arrivée de la ligne à grande vitesse en 2016 avait généré un regain d'attractivité. La forte croissance économique et démographique de Bordeaux, guère maîtrisée par les pouvoirs publics qui se fixaient pour objectif d’atteindre un million de personnes en 2030, ne faisait pas que des heureux. La contestation montait doucement, et le rappel à l'ordre a finalement eu lieu dans les urnes en 2020. Mais il y avait déjà eu des signaux d’alerte avant. On avait par exemple vu fleurir des stickers « Parisiens, rentrez chez vous ! » un peu partout dans la ville.