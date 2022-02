Du gris, pour les voiries, du rouge, pour le bâti, et, de-ci de-là, des tâches de vert. Au mètre carré près, Thomas Boutreux et Arnaud Bellec, respectivement écologue et géographe, ont cartographié la végétation du Grand Lyon. Le résultat, consultable en ligne [voir également un aperçu ci-dessous], offre une image de l’agglomération inédite par sa précision. La carte distingue ainsi les zones enherbées des buissons ou des arbres. Une image précieuse aussi : les confinements et le changement climatique ont exacerbé le besoin de nature en ville. « La végétalisation » est devenue un mantra dans les discours des élus locaux.

Cette carte se révèle enfin surprenante - loin de son image de béton, Vénissieux apparaît ainsi comme un îlot de verdure [lire plus bas] - et riche d’enseignements sur notre façon de vivre, d’aménager et de partager la ville avec les autres espèces vivantes, comme le détaille Thomas Boutreux dans l’entretien qu’il a accordé à Mediacités.

Mediacités : Quel est l’intérêt d’avoir cartographié aussi finement la végétation du Grand Lyon ?

Thomas Boutreux : Cette localisation précise, parcelle par parcelle, mètre par mètre, est nécessaire quand on travaille sur l’urbain tant la connectivité écologique, ce qu’on appelle aussi « les trames vertes », est déterminante pour la biodiversité. Nombre d’éléments qui fragmentent le paysage ne mesurent parfois que quelques mètres : trois ou quatre pour certaines routes. Or, le potentiel écologique d’une parcelle, même si elle est aménagée de manière exemplaire, dépend de sa connexion à son environnement. Si elle est isolée, ce potentiel restera nul car de nombreuses formes de biodiversité auront des difficultés à y accéder.

Ce qui nous intéressait également, c’était de comprendre comment les pratiques d’aménagement avaient évoluées depuis l’après-guerre. Le phénomène d’expansion urbaine de ces dernières décennies s’est récemment mué en une densification accrue de la ville. La raison principale est connue : éviter de s’étaler à la campagne. Mais à quel point cette densification rentre-t-elle en confrontation avec la végétalisation de la ville ? Pour poser la question autrement : en densifiant, sommes-nous en train de sacrifier nos derniers espaces de nature et de rendre les villes inhabitables tant pour les humains que pour le reste du vivant ?

Pour autant, la végétalisation des cœurs d’agglomération semble être devenue, si ce n’est une priorité, une préoccupation majeure…

Oui, cette injonction est bien présente et devient une norme. Mais un conflit émerge entre végétalisation et densification. Les urbanistes sont bien conscients de cette double injonction contradictoire, toutefois, on ne trouve pas de travaux sur des préconisations d’équilibre réel entre l’occupation humaine du sol et la part réservée à la biodiversité. Or, l’aménagement reste une guerre de l’espace et la réglementation n’est pas encore en mesure de garantir une cohabitation satisfaisante malgré l’introduction récente des coefficients de pleine terre. Il est crucial aujourd’hui de guider les pratiques d'aménagement, en déterminant des compromis entre densification et végétalisation.

« L’idée perdure qu’une nature qui n’est pas dominée, contrôlée ou rasée, nous coûtera de l’argent et sera source d’inquiétude ou de peur »

Certaines villes ou certains quartiers de la métropole lyonnaise présentent-ils des équilibres vertueux ?

Dans le passé, il y a eu des réalisations d’utopies concrètes intéressantes, comme la cité des Etoiles de Givors ou la Cité-jardin de Gerland. Le territoire du Grand Lyon a une culture architecturale favorable aux innovations et s’autorise de longue date des expérimentations. C’est le cas de la Confluence, même si son aménagement reste bien discutable pour un quartier labélisé WWF...

Entre le jardin d’Erevan et les jardins aquatiques, ce quartier semble accorder de la place à la nature…

A Confluence, la végétation est très localisée, et vous mentionnez là des espaces publics. Bien sûr, on a fait mieux qu’avant puisque le quartier partait de zéro, mais il reste un des plus pauvres en végétation de toute l’agglomération. À l’inverse, des quartiers anciens présentent des équilibres extrêmement favorables. C’est le cas des Balmes qui conjuguent densité de population et végétation abondante. Cela s’explique : ici, la nature a imposé ses règles, car la pente des Balmes n’a pas laissé le choix à l’Homme que d’accorder une place importante à la végétation.

Autrement dit, densification et végétalisation ne s’opposent pas forcément ?

Effectivement. On constate d’ailleurs, entre différents quartiers qui ont une même densité urbaine, des pratiques de végétalisation extrêmement différentes. Cela ne s'explique ni par la sociologie ni par l’âge du quartier, ou à la marge, mais davantage par la culture, la psychologie ou des questions économiques. Concrètement, on artificialise certains espaces - avec des dalles, du béton, des graviers - pour ne pas avoir à y passer la tondeuse plus tard. Les politiques du budget favorisent l’investissement au détriment des coûts de gestion. Perdure aussi l’idée qu’une nature qui n’est pas dominée, contrôlée ou rasée, nous coûtera de l’argent et sera source d’inquiétude ou de peur. Mais l’artificialisation est de plus en plus remise en cause.

Par qui ?

D’abord par les habitants, quand on les interroge dans des enquêtes sociales sur leur qualité de vie, leur environnement. Les confinements ont été un révélateur de la médiocrité des espaces verts collectifs [les cours d’immeubles notamment]. Beaucoup de citadins ne se rendaient pas compte jusque là du privilège d'en disposer en bas de chez soi. En y prêtant attention, ils se sont aussi aperçus que ces espaces étaient, en l’état, souvent peu désirables pour eux-mêmes comme pour la biodiversité. En somme, des espaces sous-investis et peu vivants.

L’artificialisation est aussi remise en question au niveau de l’État, où l’on fait le constat que les modes d’aménagement coûtent cher en termes de santé et sont une des principales causes de la 6e crise d’extinction de masse. La politique de zéro artificialisation nette vers laquelle l’État s’oriente aujourd’hui aurait pu sembler relever d'une idéologie radicale il y a quelques années...

« Notre espèce s’est développée dans les savanes et on reconstitue en ville ce paysage »

Pour en revenir à votre carte, elle souligne un ratio très favorable à la végétation dans nombre de communes de banlieue : Bron, Vénissieux, Vaulx-en-Velin… C’est assez paradoxal avec l’image de béton qui colle à ces villes…

Les grands ensembles avaient cette philosophie de la verticalité pour libérer de l’espace au sol et donc à la végétation. Le problème, c’est que dans ces grands projets d’aménagement conçus de façon industrielle, les espaces verts étaient un peu la dernière roue du carrosse. En dehors des pelouses… Je ne dis pas qu’il faut reconstruire ces barres ou ces tours à l'identique, mais ces formes urbaines présentent des qualités et des vertus environnementales intéressantes. Il serait dommage de s’en passer pour le futur. Les nombreuses carences de conception et de gestion de ces immeubles restent propres au contexte et à la politique sociale de l’époque de leur construction.

Quel type de végétation pourrait favoriser la biodiversité en ville ?

Les buissons et les arbustes. Cette strate intermédiaire, c’est le grand manque de la végétation en milieu urbain et c’est dommageable, car c’est une strate nourricière et protectrice. Les oiseaux peuvent y nicher sans être dérangés, elle abrite tout un cortège d’espèces qu’on ne retrouve ni dans les pelouses, ni dans les arbres, mais surtout, elle assure une continuité entre ces deux niveaux.

Pourquoi nos villes comptent-elle si peu de buissons ou d’arbustes ?

Les raisons sont multiples. Il y a d’abord des considérations économiques. Dans les grands ensembles, marqués par une approche industrielle, le moins coûteux, c’est une végétation basse sur laquelle on peut passer la tondeuse. Les buissons constituent donc des entraves et génèrent des coûts de gestion différents.

Autre facteur : notre perception de la sécurité. Des habitants se sentent moins en sécurité quand la végétation leur bouche la vue même si les endroits avec des arbustes n’enregistrent pas nécessairement plus de criminalité. Dans certains quartiers, les services de police mettent leur veto quand on veut planter cette strate intermédiaire. Lorsque leurs agents passent en voiture, ils veulent pouvoir surveiller tout l’espace à hauteur de passager et les buissons sont de nouveau une entrave, au regard cette fois-ci. Bref, c’est un combat de réintroduire cette végétation-là.

J’ajoute enfin une dernière raison : si on remonte à nos origines d’homo sapiens, notre espèce s’est développée dans les savanes et on reconstitue en ville ce paysage. C’est-à-dire une strate herbacée avec quelques arbres par-ci par-là.

Reste-t-il, dans le Grand Lyon, des espaces de végétation sauvage ?

Difficile de répondre… Tout le territoire n’est pas exploité à 100 % par l’Homme. Il reste des habitats végétaux intéressants aux lisières de la Métropole, comme l’île de la Table ronde, protégée paradoxalement par sa proximité avec les industries de Feyzin. Dans Lyon, les parcs municipaux bénéficient aussi d’une gestion très favorable [sans pesticides] depuis vingt ans. Mais la nature vierge ou intacte n’existe quasiment plus sur des territoires comme celui de notre agglomération. La plupart des communautés vivantes qu’on y observe sont un assemblage d’espèces locales et d’espèces introduites. Cela fait dire à des scientifiques qu’on expérimente de nouveaux écosystèmes.

Les friches industrielles ne permettent-elles pas à la nature de regagner parfois du terrain ?

On observe dans ces friches urbaines que les espèces qui s’y installent en priorité ne sont pas natives de France. Il s’agit entre autres de l’ambroisie ou de l’ailante. Pour autant, ces espèces envahissantes présentent un intérêt en tant que colonisatrices de ces milieux. Les ailantes par exemple ont un mode de croissance rapide avec beaucoup de feuilles qui tombent et qui sont régénératrices. Elles produisent de la matière organique, permettent au sol de redevenir vivant. Bref, elles peuvent être importantes dans des déserts biologiques et elles ne prennent la place d’aucune autre plante.

Ce qui est aussi propre aux friches, c’est qu’on les rend au maximum inhabitables pour l’homme pour, en clair, ne pas avoir des gens du voyage qui s’y installent. On creuse des trous et des fossés à l’aide de bulldozers. Ce faisant, on crée de l’habitabilité pour beaucoup d’autres espèces vivantes. Or, les propriétaires sont extrêmement vigilants sur le retour de la biodiversité parce qu’elle peut représenter un risque financier important pour eux. Le crapaud calamite par exemple adore ce type de terrain avec du sable et des mares temporaires… Mais ce crapaud est une espèce protégée et peut condamner des promoteurs à des mesures compensatoires ou retarder leurs chantiers. L’enseignement de ces friches, c’est que la nature a la capacité de recoloniser les milieux si on lui offre un minimum de tranquilité, sans innovation coûteuse ni besoin de dépenser des centaines de milliers d’euros en plantant des forêts Miyawaki.

La « méthode Miyawaki », du nom d’un botaniste japonais, consiste à planter densément des espèces variées pour favoriser une croissance rapide des plants. C’est cette technique qui a été retenue pour les projets de « forêts urbaines » de la Ville et de la Métropole de Lyon…

En tant qu’écologue, on voit surtout ces forêts comme des projets qui peuvent permettre à leurs promoteurs de communiquer sur leur attachement au sauvage - la forêt et les arbres ont un pouvoir symbolique qui surclasse beaucoup d’espèces. On fait aussi le constat que ce type de végétalisation présente un coût très élevé au mètre carré. Je vous mets au défi de trouver plus cher qu’une forêt Miyawaki. C’est un gouffre financier.

Si on met sur la balance le coût et le bénéfice environnemental et en termes de biodiversité, le ratio est très défavorable. Avec la même somme d’argent, on peut conduire des projets beaucoup plus ambitieux et diffus qui vont permettre la reconnexion des habitats naturels, des différentes strates et une diversification de la végétation. Ils rendraient aussi davantage service aux citoyens dans la lutte contre les îlots de chaleur que ces mini-forêts un peu somptuaires et très symboliques.

