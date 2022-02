Des lignes de bus aux piscines en passant par les salles de spectacle, de très nombreux services publics sont délégués au privé en France pour un montant total de 130 milliards d’euros - soit 6 % de l’économie française. La Cour des comptes a voulu connaître l’impact de la crise du Covid-19 sur ces services dans les Hauts-de-France , en épluchant 66 contrats de plusieurs communautés de communes et des villes de Calais et Tourcoing. Sans surprise, la plupart des services délégués ont vu leur fréquentation chuter : de 40 à 80 % pour les palais des congrès, 60 % pour les piscines, 30 % pour les transports. Mais les délégataires ont pu compenser. Largement...

D’abord, comme toutes les entreprises, ils ont bénéficié des aides de l’État et de la sécurité sociale. Mais les collectivités locales sont également venues à leur secours, par différents moyens. La plupart les ont exonéré de redevances, ont suspendu les pénalités ou prolongé les contrats. Souvent, « les délégants se sont hâtés de répondre favorablement aux demandes des délégataires, sur la base de demandes incomplètes qui n’évoquaient que les seules pertes de chiffre d’affaires, sans référence aux aides reçues par ailleurs de l’État et, parfois, d’autres collectivités », souligne la Cour des comptes.

Malgré les aides accordées, les collectivités n'ont pas toujours eu la curiosité de se pencher sur les flux financiers internes aux délégataires, entre les sociétés mères et leurs filiales. « Ainsi, à Arras et Chauny-Tergnier-La Fère, les recettes commerciales des délégations de service public de transport ont chuté respectivement de 25 % et de 39 %, mais la part de bénéfices versés à la société mère a été maintenue à hauteur de 80 % », constate la Cour des comptes.

Moindres prestations, mêmes tarifications

Souvent, ce sont les entreprises qui ont fixé les plans de continuité du service, sans concertation préalable avec les collectivités. Ces dernières se sont ainsi trouvées captives des solutions précaires qu’on leur présentait. Pour la Cour, « les collectivités contrôlées ne se sont pas suffisamment intéressées à l’adaptabilité du service au cours de la pandémie, et pas davantage à sa tarification, qui aurait dû être revue en conséquence ».

« La crise sanitaire confirme le caractère asymétrique de la relation entre les collectivités et leurs délégataires »

Les collectivités ont aussi maintenu les compensations financières qu’elles versent pour sujétions de service public, quand bien même ces services publics se sont interrompus. Car dans presque tous les contrats, cette compensation est fixée forfaitairement, sans obligation clairement définie. Rares sont les délégataires qui ont dû rembourser. Pour la Cour, il est d’autant plus surprenant « que certaines dépenses des délégataires ont également pu être prises en charge par l’État, notamment au titre de l’activité partielle ou du fonds de solidarité, voire par les collectivités elles-mêmes ».

Elle relève cependant quelques bonnes pratiques. La Cour note ainsi que la métropole européenne de Lille (MEL) a demandé à Euratechnologies, en charge de l'animation et du développement de la filière numérique et qui reçoit pour cela des subventions, de lui rembourser 400 000 euros au titre des sujétions de service public non exécutées. La communauté urbaine d’Arras a aussi négocié le déficit de son complexe aquatique, l’Aquarena. Mais globalement, « la crise sanitaire confirme le caractère asymétrique de la relation entre les collectivités et leurs délégataires. La nécessité de replacer les usagers au cœur du contrat constitue un impératif en vue de parvenir à une relation équilibrée dans les intérêts des parties ».