Pour les besoins de ce récit captivant et très fouillé sur le parcours exceptionnel du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, les deux auteurs ont interrogé pas moins de 90 témoins. Entourage et amis, collaborateurs et mentors, adversaires, sans oublier le principal intéressé. Où s’arrêtera l’ascension de l’ambitieux de Tourcoing ? Éléments de réponse avec François Vignolle.

Vous dîtes qu’il y aurait du « baron noir » en Gérald Darmanin, pour reprendre le surnom de ce héros de fiction joué par Kad Merad dans la série du même nom. Qu’entendez-vous par là exactement ?

François Vignolle : Nous avons hésité entre deux titres. Le premier était Gérald Darmanin, le dernier homme politique, parce qu’il cochait toutes les cases de l’ancien monde, de ces politiques qui ont commencé par coller des affiches, être militants, jusqu’à gravir tous les échelons. Et puis nous avons finalement opté pour ce titre, Le baron noir du président, car Gérald Darmanin a joué un rôle essentiel dans ce big bang politique qu’a été l’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Élysée. Il va percer les coffres-forts des Républicains pour aller chercher à la fois des voix et des députés. C’est pour cela que son ancienne famille politique a ce sentiment de trahison, de félonie.

Darmanin travaille encore aujourd’hui à ramener des militants LR dans le giron d’Emmanuel Macron. Il n’a pas peur des rapports de force, il a pris des risques. « Baron noir », enfin, parce que c’est l’homme des deux présidents : Nicolas Sarkozy, avec qui on peut parler de filiation ; et Emmanuel Macron. Il navigue constamment entre ces deux rives-là et a contribué au rapprochement entre les deux présidents.

« Nous avons la conviction qu’il voulait être président... avant même de savoir se raser ! »

Le « baron noir », c’est aussi celui qui est prêt à tout et qui finit par devenir président de la République ?

Nous lui avons demandé s’il pensait un jour être président. Il nous a répondu que non, car cela impliquerait énormément de violences concernant sa vie privée notamment. Mais avec mon co-auteur Laurent Valdiguié, nous avons acquis la conviction qu’il voulait être président… avant même de savoir se raser ! La politique, Gérald Darmanin l’a sous perfusion depuis très très longtemps : il a été biberonné aux récits sur le général de Gaulle ; à 16 ans, il bénéficiera d’une dérogation signée Philippe Séguin, le président du RPR de l’époque, pour pouvoir adhérer au parti... Il y a une forme de revanche sociale chez lui. Il est parti de rien, mais il a toujours voulu aller très loin. Jusqu’au bout. Jusqu’à cette bataille des batailles qu’est la présidentielle.

Son ascension éclair fait de lui un apparatchik pur jus…

C’est vraiment un politique à l’ancienne : il n’aura fait que ça. Même dans la méthode, ses campagnes relèvent plutôt de la vieille politique façon RPR : on fait du porte-à-porte, on quadrille les quartiers, on va chercher avec les dents chaque électeur… Parfois, il assure avoir la tentation de Sienne, celle d’ouvrir un bar à vins en Toscane et de s’éloigner de la politique. Mais beaucoup de ses amis n’y croient pas.

« On me dit facho, mais alors lui, il l’était tout autant ! » assure Christian Vanneste, son premier mentor. Sur le plan des idées, où Gérald Darmanin se situait-il au début de sa carrière ?

Le directeur de Sciences Po Lille, Pierre Mathiot, qui l’a connu pendant ses études, dit que Darmanin, comme Picasso, a eu plusieurs périodes. Étudiant, il fait partie d’un groupe fillonniste, disons la droite sociale ; puis il effectue un passage vers la droite dure derrière Christian Vanneste. Et il n’y est pas quelques mois seulement. Même s’il n’a jamais été payé par Vanneste, il va s’occuper de ses campagnes législative et municipale en 2007 et 2008. On peut donc penser qu’il adhère aux idées. Alors est-ce de l’opportunisme ? Ou a-t-il réellement adhéré à ces valeurs ? C’est en tout cas ce que pensent Christian Vanneste et le royaliste Hilaire de Crémiers. Ce qui est sûr, c’est qu’il ne s’est jamais élevé contre les discours de Vanneste, jugés musclés même dans sa propre famille de droite à l’époque.

À la première occasion, Gérald Darmanin tuera son mentor les yeux dans les yeux, raconte encore Christian Vanneste…

Pour Vanneste, ça n’a pas duré plus de deux minutes, autour d’un café au P’tit Quinquin, sur la place de la République de Tourcoing. La version de Gérald Darmanin diffère. Il affirme que, de toute façon, les choses étaient actées pour l’état-major de l’UMP qui l’avait choisi comme candidat aux législatives de 2012, qu’il va remporter à 29 ans.

« On ne devient pas député à 29 ans et maire deux ans plus tard sans avoir ce sens politique qui est un sens de la conquête où tout est pensé »

Comment décririez-vous la « méthode Darmanin » ?

C’est un gros bosseur, extrêmement méthodique, qui sent venir les coups. On ne devient pas député à 29 ans et maire deux ans plus tard sans avoir un grand sens politique. À l’époque, il passait déjà un temps fou à écrire des cartes de vœux de sa main pendant des heures et des heures, en apprenant à ses collaborateurs qu’il fallait mettre un timbre, écrire avec un stylo qui bavait juste un tout petit peu… Qu’il fallait assister à tous les mariages parce que ce sont des moments heureux, où on peut conquérir de nouveaux électeurs.

Gérald Darmanin pense au moindre détail, laisse le numéro de son portable à tout le monde. Chaque demande est prise en compte tout de suite. Derrière, il y a cette idée de retour d’ascenseur : à un moment donné, on attend un retour électoralement. Mais jusqu’où on peut aller avec ça ? En tout cas, son système d’omniprésence auprès des Tourquennois est éprouvé.

Qui sont ses fidèles dans le Nord ?

Son parrain, ça a été Xavier Bertrand. Darmanin a même été son génie dans la conquête de la région Nord-Pas-de-Calais, aujourd’hui Hauts-de-France. Il y a cette réunion de 2015, peu avant les régionales, où Xavier Bertrand réfléchit à son avenir et durant laquelle Darmanin lui suggère de partir à la conquête de la région. Xavier Bertrand va y aller, malgré les réticences de son entourage. Depuis, il voue à Gérald Darmanin une amitié - une fidélité surtout - qui s’est illustrée lors des dernières régionales où il y a eu un pacte de non-agression entre eux.

Il y a aussi le cercle des très proches : Vincent Ledoux [le maire de Roncq, NDLR], qui a hérité de la 10ème circonscription du Nord, celle de Gérald Darmanin ; Marie Tonnerre [maire de Neuville-en-Ferrain, NDLR] bien sûr ; et la maire actuelle de Tourcoing, Doriane Bécue, qu’il a mise en place. Et aussi Jean-René Lecerf, l’ancien patron du département Nord, chez qui on sent une certaine admiration pour le parcours de Darmanin. Au cours de notre enquête nous avons senti chez certaines personnes qu’elles devaient faire très attention à ce qu’elles disaient. Car Darmanin sait, comme Nicolas Sarkozy, dire : « vous êtes avec moi ou contre moi ». Il a cette force-là.

« Il aura besoin de bases de repli si un jour il revient dans le Nord, s’il doit faire une traversée du désert ou du bac à sable »

Avec qui Gérald Darmanin est-il définitivement fâché à droite, et avec qui est-il encore réconciliable ?

Sur le plan national, Gérald Darmanin considère qu’il n’a pas trahi en ralliant Emmanuel Macron. Il dit : « Ils me font marrer à dire de moi aujourd’hui que j’étais le Maradona de la droite… Si Fillon avait été élu, j’aurais été au mieux secrétaire d’État à la Ville. Il ne faut jamais oublier que pour eux, les Pécresse, Wauquiez, Jacob et autres, je suis toujours le petit-fils d’un rebeu de Tourcoing… » Il en joue un peu, de cette biographie. Mais avec ceux-là, ce sera très compliqué de renouer. Au niveau régional, ça dépendra de ce que Darmanin veut faire plus tard : va-t-il rester dans le gouvernement ?

Là, il est dans une phase de préparation. Comme tout bon politique, il anticipe le coup d’après. Il aura besoin de bases de repli si un jour il revient dans le Nord, s’il doit faire une traversée du désert ou du bac à sable. Et c’est compliqué de faire sans les grands barons de la droite dans le Nord, même s’il est aujourd’hui LREM. Je pense que son vœu, si Emmanuel Macron est réélu, est de continuer avec lui. À nouveau place Beauvau, au ministère de l’Intérieur ? Difficile à dire. À l’économie ou au ministère des Affaires sociales pour engager la grande réforme des retraites ? Ça pourrait l’intéresser. Premier ministre ? Il ne nous a pas montré d’intentions à ce sujet. Mais comme tout le monde avance masqué… En tout cas, rempiler et tenir dix ans là où la droite n’a rien fait depuis 2012, ça validerait son pari.

Quel rôle jouera-t-il lors des prochaines législatives dans le Nord ?

Il va forcément être derrière Ledoux et les députés d’En Marche. Il y aura peut-être des pactes de non-agression avec certains députés LR. L’échéance des législatives est très importante parce que si Emmanuel Macron gagne, on ne sera pas dans le même scénario enchanté qu’il y a cinq ans. Le gros travail de Darmanin va être d’aider tous ces candidats qui pourraient être en ballotage défavorable parce qu’il faudra une majorité franche à Macron s’il est réélu.

Gérald Darmanin, le baron noir du président. Éditions Robert Laffont.