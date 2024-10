Des agents qui répondent à moins d’un appel sur deux, des courriels qui attendent parfois quatre mois avant d’obtenir une réponse, des délais de traitement de dossiers et des files d’attente qui s’allongent… La Caisse d’allocations familiales (Caf) du Nord fait face ces dernières années à une dégradation durable des services qu’elle rend à ses allocataires, selon un rapport de la Chambre régionale des comptes des Hauts‐de‐France, rendu public le 18 octobre.

C’est pourtant la plus importante Caf de France, et un acteur incontournable, dans un département où un habitant sur deux perçoit une aide sociale, et un sur cinq pour qui elle constitue le seul revenu mensuel. Mais elle a été confrontée à un manque récurrent de personnel ainsi qu’à la gestion des ressources humaines jugée « erratique » par la CRC, de son ancien directeur, en fonction de 2014 jusqu’à son licenciement en 2022. Les allocataires et les salariés étant les premières victimes de cette situation.

Un taux de réponse aux appels et aux courriels insatisfaisant

En 2022, seulement 48 % des appels téléphoniques à la Caf du Nord ont été traités, alors que l’objectif national est fixé à 90 %. Une donnée d’autant plus alarmante qu’une enquête récente de la Défenseure des droits relève déjà des difficultés à joindre le numéro unique (32 30) et une qualité des renseignements jugée insuffisante par les allocataires de l’ensemble du réseau. Réciproquement, les agents de la Caf ont aussi des difficultés à joindre les bénéficiaires. « Masqué, le numéro de la Caf du Nord apparaît comme inconnu sur le téléphone des allocataires”, notent les magistrats.

Les performances relatives au traitement des courriels sont aussi clairement en deçà des objectifs nationaux fixés par la Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf). La Chambre relève que « le taux de courriels traités en moins de deux jours est particulièrement faible à la Caf du Nord », s’établissant à 13,5 % en 2022. En se rendant sur place, les rapporteurs ont constaté des délais de réponse aux mails pouvant s’étaler jusqu’à quatre mois.

A la fin de chaque mois, le stock moyen de mails en attente s’établit à 20 000 en 2022 et plus de 15 000 en 2023. Un chiffre largement supérieur au stock moyen national (moins de 8000 courriels). On remarque d’ailleurs que le nombre de courriels en attente fluctue en fonction de l’effectif alloué pour y répondre [voir graphique ci‐dessus]. Fort de ces constats, la Chambre régionale des comptes fustige « la qualité souvent médiocre de la relation de service » proposée par la Caf du Nord.

Des démarches qui traînent en longueur

Malgré une amélioration récente, le délai moyen de traitement d’une demande ou d’un dossier est toujours supérieur à celui observé sur l’ensemble du réseau en France. Une dégradation essentiellement liée à la réforme des APL survenue en 2021. Le temps de traitement moyen est passé de 12 à 17 jours en 2022. Il a également augmenté du côté des bénéficiaires des minimas sociaux, censés être priorisés, passant de 10 à près de 14 jours.

Le délai de traitement des pièces fournies par les allocataires du Nord s’est lui aussi allongé depuis 2021. Et, là encore, il est nettement supérieur à la moyenne nationale. « En septembre 2023, [le taux de pièces en stock depuis plus de 40 jours ouvrés] était supérieur à 20%, contre 13,6% dans le réseau », détaille la Chambre. Les magistrats financiers relèvent un délai de traitement des pièces les plus anciennes de trois mois et vingt‐cinq jours. « L’ancienneté constatée à la fois en matière de relations de service et sur les pièces en stock expose les allocataires à un risque de rupture de droits, d’insatisfaction et de réitérations de leurs demandes », s’inquiète la CRC.

Un accueil physique lacunaire

Cet allongement des délais de réponse conduit les allocataires à multiplier leurs déplacements vers les sites proposant un accueil physique, qui connaissent une hausse de fréquentation. Et où se forment de longues files… d’attente. Un allocataire sur trois demandant un rendez‐vous doit attendre plus de sept jours ouvrés pour recevoir une proposition. Soit un nouveau manquement aux objectifs nationaux. La Chambre relève aussi que les 27 permanences du département n’ont rouvert qu’en septembre 2022 après la crise sanitaire, « entraînant une longue interruption du service d’accueil et de proximité de la Caf », sans outil de visiophonie pour y pallier et avec un service téléphonique dégradé.

Les magistrats notent d’ailleurs que l’accueil physique n’est pas toujours adapté aux publics qui s’y rendent, notamment les « publics fragiles ». La Caf du Nord ne dispose pas d’accueil adapté aux publics sourds et malentendants, grâce à des collaborateurs formés à la langue des signes, pourtant obligatoire. Elle ne propose pas non plus d’offre adaptée aux victimes de violences conjugales (box séparés), alors qu’une aide spécifique est proposée depuis fin 2023.

Pour remédier à la fracture numérique et aux difficultés rencontrées par certains allocataires (les personnes concernées par l’illettrisme par exemple), la Caf a mis en place une démarche consistant à « aller‐vers », pour éviter les non‐recours aux droits. Une bonne initiative mais qui manque de moyens, selon les magistrats.

Des difficultés liées à un manque de personnel et à une gouvernance perturbée

La Caf du Nord, comme l’ensemble des Caf, a été confrontée à des facteurs externes pesant sur son organisation : la crise sanitaire, l’extension de la prime d’activité et la réforme des APL. Mais les problématiques qu’elle rencontre résultent aussi « de décisions managériales mal avisées », pointe la Chambre.

La dégradation de la qualité du service s’explique notamment par un manque durable de personnel, qui se creuse au fil des années. Les magistrats relèvent ainsi que : « la Caf du Nord assure, avec un effectif alloué à la production qui s’est réduit de 5 % entre 2018 et 2022, la gestion d’allocataires dont le nombre a augmenté de manière quasi continue dans les dernières années (+7 %) », comme on peut l’observer dans le graphique ci‐dessous.

La Chambre met en cause l’ex-directeur local Luc Grard, qui a mené un « pilotage des ressources humaines longtemps erratique ». Celui‐ci a fait appel, entre 2016 et 2021, à un consultant extérieur pour s’occuper des ressources humaines. Une personne avec qui il entretenait des « relations privilégiées », recrutée via un marché public frauduleux, découvert par différents audits entre 2019 et 2022.

Les équipes ont été réorganisées, entraînant une forte instabilité, avec « de nombreux départs d’agents de direction, le plus souvent non souhaités par ceux‐ci ». Les relations entre le conseil d’administration et l’ex-directeur se sont dégradées, conduisant « à une crise ouverte au sein de la gouvernance » jusqu’à son licenciement en 2022. Dans sa réponse au rapport, Luc Grard dit contester « très fermement les remarques et observations (…), critiquant la gestion de la caisse lorsqu’elle se trouvait sous ma direction ».

Dans ce contexte, les départs successifs et les nombreuses embauches en CDD nécessitant des périodes longues de formation ont fortement pesé sur l’organisation et la charge de travail des agents de la Caf. Consciente de ces limites, la direction a indiqué vouloir procéder à de nouvelles embauches en CDI et entamer « une réflexion visant à adapter les effectifs alloués au traitement des dossiers et à l’accueil des allocataires ».

Plus globalement, la Chambre pointe la responsabilité de la Cnaf, qui n’a pas pris la mesure assez vite des problèmes de gouvernance survenus localement depuis 2018. Si la Caf du Nord bénéficie d’un dispositif d’accompagnement national lui octroyant des ressources supplémentaires (accompagnement par la Cnaf, offre de formation renforcée, effectifs ponctuels et objectifs aménagés), ce dispositif censé être temporaire est pourtant en place depuis dix ans. Il n’a pas permis de répondre aux manquements, et est remis en cause par la Chambre. La Cnaf aurait dû, selon elle, octroyer davantage de moyens pérennes à la Caf du Nord pour faire face aux difficultés rencontrées.