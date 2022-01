Dans un café comme sur un plateau télé, le Roubaisien Amine Elbahi a la même prestance. Il se tient droit, s’exprime clairement et sait ménager des pauses pour rythmer son récit. C’est qu’il n’en est pas à sa première interview. Depuis 2019, ce jeune juriste multiplie les prises de parole en public pour faire connaître le sort de sa sœur, partie faire le djihad en Syrie en 2014, et de ses deux enfants, âgés de 4 et 6 ans. Ils sont tous les trois détenus depuis plus d’un an dans le camp de Roj, au Nord-Est de la Syrie. « D’interview en interview, j’ai l’impression de les faire revivre, de leur donner le droit à la parole par procuration », confie-t-il avec émotion.

Sur le plateau télé de l’émission de France 2 Ça commence aujourd’hui, diffusée le mardi 18 janvier à 15 heures, Amine Elbahi est à l’aise. Il écoute avec attention le discours d’Albert et Soizic, les proches de Gaëlle, une autre jeune femme partie faire le djihad en Syrie. Le Roubaisien hoche régulièrement la tête, concentré. Quand vient son tour, il retrace calmement le parcours de sa famille.

Dans les camps, des conditions de vie intenables

Tout commence le 28 août 2014. Sa grande sœur Leïla* , âgée de 19 ans à l’époque, le prévient qu’elle va au marché. Amine Elbahi est alors loin de se douter qu’elle n’en reviendra jamais. Deux jours plus tard, après un signalement auprès de la police, sa famille découvre un mystérieux compte Twitter sur son ordinateur. Son frère le contacte en privé. « Tu auras mis seulement 48 heures à me retrouver », lui répond alors sa sœur, qui vient d’arriver en Turquie. Lorsqu’elle lui annonce son intention de rejoindre la Syrie, Amine Elbahi « tombe par terre ».

En 2019, à la chute de l’État islamique (EI), Leïla et ses deux enfants se rendent aux autorités kurdes. Ils sont emmenés dans le camp d’Al-Hol, au Nord-Est de la Syrie. Depuis le début de l’année 2021, tous trois vivent dans le camp de Roj, à la frontière turquo-syrienne. Environ 80 Françaises qui avaient rejoint l’EI et 200 enfants seraient actuellement retenus dans les camps du Nord-Est de la Syrie. « Roj, c’est une prison à ciel ouvert. Ils sont surveillés en permanence », soupire un homme d’une soixantaine d’années sur le plateau de la présentatrice Faustine Bollaert. Sa fille Mélanie y vit également, accompagnée de son petit garçon.

Leïla Elbahi, quant à elle, a été séparée de ses enfants, d’après les informations qu’a pu obtenir son frère. S’il n’a plus de nouvelles de sa sœur, de sa nièce et son neveu depuis « plus d’un an et demi », le jeune juriste a réussi à savoir, « par le biais d’intermédiaires », ce qu’ils sont devenus. « Les enfants sont seuls dans le camp. Ils ont été pris en charge par des familles dans des tentes voisines. Il fait très froid en hiver et très chaud en été. Ils n’ont pas accès à l’eau, à la nourriture, ils souffrent de malnutrition », témoigne-t-il auprès de Mediacités.

Dans les deux camps existants au Nord-Est de la Syrie, au sein desquels vivraient environ 60 000 personnes, neuf enfants sur dix ont moins de 12 ans selon les chiffres de l’Unicef. Les conditions de vie dans ces camps, ainsi que l’insécurité qui y règne, auraient entraîné le décès de 62 enfants lors du premier semestre 2021, d’après un rapport publié en septembre par l’ONG Save the Children.

De multiples recours juridiques

Rapatrier les enfants français « détenus sans droit ni titre » dans les camps syriens est devenu l’idée fixe d’Amine Elbahi, déjà bien connu dans sa ville pour ses activités politiques et associatives . « Ils n’ont pas fait le choix de naître sur zone. Ce sont des victimes collatérales », se désole-t-il auprès de Mediacités. C’est pourquoi il multiplie les recours juridiques depuis 2019 pour tenter de leur venir en aide. « Je porte le combat des enfants en général, pas seulement de mon neveu et de ma nièce », insiste-t-il.

« J’ai saisi le conseil d’État en référé liberté, le comité des droits de l’enfant de l’ONU, le comité contre la torture de l’ONU et j’ai déposé plainte en 2019 devant la commission européenne contre le gouvernement français. J’estime que la France a manqué à son obligation de protection des enfants, liste-t-il. J’ai écrit à plusieurs reprises au président de la République, au ministre des Affaires étrangères et au secrétaire d'Etat aux affaires européennes. Les réponses ne sont ni suffisantes ni cohérentes. » Le gouvernement lui a en effet expliqué que les enfants étaient sous la responsabilité de leur mère.

« Plus le temps passe, plus on perd du temps »

Trente-cinq enfants français, orphelins pour la plupart, ont été rapatriés en France depuis 2019 (les mères des autres ont accepté de s’en séparer). Selon l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’enfant ne peut pas être séparé de ses parents contre leur gré, à moins que la décision ne relève de son intérêt supérieur (dans le cas de maltraitance par exemple). Une équation périlleuse pour le gouvernement français.

« La France n’est pas encline à récupérer des personnes qu’elle considère comme porteuses de risques majeurs de prosélytisme », explique l’avocat pénaliste Marc Geiger dans l’émission de France 2. Selon lui, la question est plus politique que juridique. « Leïla a été condamnée [à 30 ans de réclusion criminelle, ndlr] par contumace par une juridiction française. Dans ce cas-là, un mandat d’arrêt est délivré. Tous les États doivent faire en sorte de permettre son rapatriement pour permettre que cette peine soit exécutée, soutient-il. Le sort des enfants nés sur place, quant à lui, est urgentissime. Ils n’y sont absolument pour rien. Ce sont des ressortissants français détenus à l’étranger sans aucune raison valable. »

« L’inaction de la France à l’égard de ces enfants me touche profondément, reprend Amine Elbahi. Plus le temps passe, plus on perd du temps. » Dans le café où il nous rencontre à Roubaix, le jeune homme ne mâche pas ses mots. Il pointe directement le gouvernement du doigt, dont il qualifie la position de « cynique ». « Pour dénaturer leur qualité d’enfant, on leur a accordé un nom : celui d’enfant de djihadiste. Ce terme est monstrueux. On les déshumanise pour justifier les souffrances qu’ils endurent. On les condamne à ne jamais revenir. »

L’opinion publique à conquérir

À l'approche de l’élection présidentielle, Amine Elbahi ne se fait pas de faux espoirs. Il doute qu’Emmanuel Macron prenne une décision « qui serait mal vue de l’opinion publique », à quelques mois de l’échéance présidentielle. Car, il en a bien conscience, beaucoup de Français ne partagent pas ses idées. En 2019, 67% des personnes interrogées étaient favorables à ce que les enfants de djihadistes français restent en Irak et en Syrie, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro.

L’inquiétude provoquée par le retour des combattants djihadistes sur le sol français explique en grande partie ces chiffres. « Je n’ai pas assez de recul », conçoit Amine Elbahi, qui a du mal à saisir les arguments de ceux qui s’opposent au rapatriement des enfants. Mais n’entend rien lâcher pour autant : le Roubaisien envisage de déposer « de nouveaux recours » cette année.