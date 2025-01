Municipales 2026 : À Roubaix, la gauche se déchire (une fois de plus)

« En imposant ta candidature comme préalable à toute discussion, tu ne respectes ni l’esprit du Nouveau Front populaire que tu feins d’appeler de tes vœux, ni les partenaires politiques dont tu réclames le soutien. » C’est un texte qui a le mérite de la clarté.

Le 25 octobre, soit dix jours après avoir appris dans La Voix du Nord la candidature du député insoumis David Guiraud aux élections municipales de 2026 à Roubaix, les socialistes locaux réagissent dans une lettre ouverte. Fâchés d’être mis devant le fait accompli, ils balayent la proposition de ralliement formulée par le parlementaire de 32 ans. « En te déclarant seul (…), tu fais le choix d’une aventure solitaire au service de ton ambition », écrivent‐ils à celui qui a été parachuté dans l’ancienne cité textile en 2022… et jurait alors que la mairie « ne l’intéressait pas ».

Le 20 novembre, c’est au tour des écologistes du Roubaisis de lui écrire. Certes rédigé moins “à chaud”, leur courrier est tout aussi acerbe et oppose une autre fin de non recevoir au projet d’alliance esquissé par le député Guiraud. Regrettant eux‐aussi de ne pas avoir été consultés – des méthodes qui sont à leurs yeux « la marque de pratiques groupusculaires et hégémonique » – les co‐secrétaires Karima Chouia et Ali Rahni se disent « profondément heurtés » dans leur culture politique et militante. « Partisans de l’instauration d’une 6ème République, nous pensons qu’elle ne peut advenir avec les méthodes de la 4ème République, à coup d …