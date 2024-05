Jugé pour agressions sexuelles, l’ancien député toulousain Cabaré crie au complot politique

Pierre Cabaré comparaissait mardi à Montauban pour harcèlement sexuel et moral et agressions sexuelles, suite à la plainte d'une ancienne collaboratrice. Le procureur a requis un an de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité à l'encontre de l'ex député.