“Bloquons Tout” à Lille : « Pour faire face à Emmanuel Macron, il faut qu’on soit tous unis »

« Après les annonces de M. Bayrou sur le budget, et quand on voit la politique en cours depuis qu’Emmanuel Macron est au pouvoir, il fallait que je me mobilise. Ce sont toujours les pauvres qui trinquent », lance François, qui travaille chez Iléo, le service des eaux de la métropole lilloise géré par Véolia.

À 35 ans, c’est la première fois qu’il fait grève. Mais il a l’habitude de descendre dans la rue. « Je ne suis pas sûr que les manifestations fonctionnent, on l’a bien vu avec les Gilets jaunes. Au moins, on montre qu’on est là », concède‐t‐il, appelant à investir d’autres formes de mobilisation comme les blocages ou des actions de désobéissance civile.

Le 10 septembre, à Lille, plusieurs milliers de manifestants ont déferlé dans les rues pour répondre à l’appel du mouvement “Bloquons tout”, lancé sur les réseaux sociaux au mois de juillet. « Du jamais vu depuis les retraites », selon la CGT, qui dit avoir compté « plusieurs dizaines de milliers de participants ». La préfecture en dénombre quant à elle 8 500 alors que le mouvement est en partie né dans le département du Nord. Le ministère de l’Intérieur a comptabilisé 175 000 manifestants dans toute la France.

Un blocage du périph en début de matinée stoppé par la police

Pour un peu moins de 200 “bloqueurs”, le réveil a été très matinal. Rendez‐vous avait été donné à 5h à la bourse du travail dans le quartier de Fives. Après une AG express, les activistes, en large majorité des étudiants, prennent la direction du rond‐point du Petit Maroc, à la sortie du périph’. Quelques pneus et palettes ainsi que l’utilisation opportuniste de …