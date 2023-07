To‐Lyon, la tour à contretemps du quartier de la Part‐Dieu

[1/4] « Anachronique » pour ses détracteurs, « accélérateur de changement » pour ses promoteurs, le gratte-ciel noir et massif des groupes Vinci et Apicil sera inauguré à la fin de l’année 2023. Alors que les impératifs de sobriété et les choix politiques de la ville et de la métropole de Lyon tournent le dos à ce genre de construction.