Ils sont plus d’une centaine à poireauter sous le soleil de midi ce jeudi 27 juin. Agglutinés sous le seul arbre disponible devant la maison d’un agriculteur sur les hauteurs de Mornant, au sud‐ouest de Lyon. La réunion publique en soutien à Alexandre Humbert Dupalais, candidat de l’extrême droite dans la 11e circonscription du Rhône, a été organisée à la hâte, avec la venue, confirmée la veille, de Marion Maréchal.

« Pas le temps de louer une salle, on vient à peine d’ouvrir notre compte de campagne », s’excuse Julien Nicolas, un membre de l’équipe du candidat. Quelques bancs, une estrade et des drapeaux français plantés dans les bacs de fleurs feront l’affaire. Et une buvette a été installée dans la grange, sans même prendre la peine d’en sortir le vieux tracteur. « Au moins on est dans