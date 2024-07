« Je suis dégoutée. J’ai envie de pleurer et de rentrer chez moi. » Ils se voyaient déjà à Matignon, ils viennent d’apprendre que leur parti n’arrive finalement que troisième des élections législatives. A l’annonce des premiers résultats dimanche soir, les militants et candidats du Rassemblement national accusent le coup. Ils sont une quarantaine, en tenue de soirée pour certains, à s’être retrouvés dans un pavillon de Saint‐Priest orné de drapeaux tricolores, mis à disposition par l’animateur local du parti. Sous le préau, certains vont directement à la tireuse à bière, histoire de rincer leur déception. D’autres se veulent plus optimistes. « Bon allez on applaudit quand même. On progresse », lance André Pozzi, l’hôte du jour, un trublion viré du RN il y a quelques années avant d’être réintégré.

De fait, c’est bien une victoire qu’a vécu le Rassemblement national dans le Rhône. Alors qu’il ne s’était qualifié au second tour dans aucune des 14 circonscriptions du département en 2022, le parti d’extrême droite a réussi pour la première fois en quarante ans à faire élire deux députés.

A commencer par celle de la 13e circonscription, non loin de là. Dans l’Est lyonnais, Tiffany Joncour devance de près de 2000 voix le candidat du Nouveau Front populaire Victor Prandt, malgré le désistement dans l’entre-deux tours de la député sortante macroniste Sarah Tanzilli. La troisième candidature aux législatives aura donc été la bonne pour celle qui est devenue la patronne départementale du parti l’année dernière.

Triangulaire complexe

L’autre victoire du RN – moins attendue – est venue de la …