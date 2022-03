Sur le parvis de l’église Saint-Joseph, un pot de l’amitié vient ponctuer la messe dominicale. Comme tous les 19 mars, on y fête la Saint-Joseph. Au sein des petits groupes de fidèles qui se forment, on parle des enfants, du travail, du prêche qu’on vient d’entendre mais aussi de l’actualité. « C’est quand même effroyable, ce qui se passe », glisse au sujet de l’Ukraine un octogénaire qui n’a pas souhaité donner son nom. L’homme a fait la guerre d’Algérie, « alors, forcément, vous imaginez, beaucoup de choses remontent à la surface », souffle-t-il.

La campagne présidentielle n’est pas au centre des discussions mais le sujet arrive, tout doucement, dans les esprits. Le prêtre a d’ailleurs organisé une réunion, deux jours plus tard, pour évoquer la place du Christ dans l’élection qui arrive. Une manière « de nous aider à faire notre choix, sans rien nous imposer », glisse Carole, une bénévole.

La démarche, ici, ne heurtera pas grand monde. Angers raconte un bout de cette France de l’Ouest où politique et religion n’ont jamais cessé d’être entremêlées. « Évidemment que c’est lié ! », appuie Damien, un fidèle. Ancré à droite, le catholicisme local a lié son conservatisme sociétal et ses convictions sociales dans la tradition démocrate-chrétienne. On a beaucoup voté, dans le Maine-et-Loire, pour les émanations partisanes de ce courant, du Mouvement républicain populaire (MRP) de l’après-guerre à l’Union pour la démocratie française (UDF), en passant par le Centre des démocrates sociaux (CDS).

France de l'Ouest

Un positionnement de centre-droit qui n’appartient pas qu’à l’histoire. Le maire d’Angers, Christophe Béchu, en assume pleinement l’héritage. Aujourd’hui affilié à Horizons, le parti d’Édouard Philippe, cet ancien juppéiste se déclare catholique pratiquant. Comme son premier mentor, Marc Laffineur, une autre figure politique du territoire, secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy et patron de l’UMP (Union pour un mouvement populaire) locale pendant dix ans.

« Notre électorat était celui d’une France modérée, qui travaille sans toucher des salaires mirobolants et qui croit en la solidarité, théorise ce dernier, aujourd’hui retraité. Le tout avec des racines chrétiennes prononcées : l’être humain au centre de tout, l’économie de marché mise au service de l’homme, le rejet de l’extrême droite… Politiquement, c’est une France centriste et très européenne. »

Et aujourd’hui ? La grille de lecture n’est pas totalement obsolète mais la tectonique des plaques politiques invite à nuancer le propos. La Manif pour tous, l’émergence de Sens commun et la progression des débats identitaires et civilisationnels ont amené une partie de l’électorat catholique, dans le Maine-et-Loire comme ailleurs, à se raidir. À quelques centaines de mètres de Saint-Joseph, l’église Notre-Dame-des-Victoires dispense par exemple ses messes en latin et fait entendre un autre son de cloche, plus conservateur.

Fin 2016, le résultat de la primaire de droite avait attesté de cette évolution. Pourtant soutenu par le maire, un de ses porte-parole, Alain Juppé avait été écrasé par François Fillon (30 % contre 52 %). « Une douche froide pour Christophe Béchu », écrivait Ouest-France le lendemain. En janvier de la même année, un autre scrutin interne avait servi d’avertissement. Après dix ans de présidence de la fédération départementale, Marc Laffineur avait été éjecté par les adhérent·es UMP, qui lui avaient préféré le sarkozyste Jean-Charles Taugourdeau.

La vague macroniste fracture la droite locale

Entre-temps, la vague macroniste est passée par là, fragmentant la droite. Christophe Béchu a été emporté très tôt : après avoir quitté LR fin 2017, il est aujourd’hui numéro 2 d’Horizons et soutien d’Emmanuel Macron. La présidente (LR) du conseil départemental, Florence Dabin, copréside en revanche le comité de soutien à Valérie Pécresse. Que ce soit à l’hôtel de ville ou au siège du conseil départemental, les majorités de droite se divisent entre pro-Macron et pro-Pécresse.

Devant l’église Saint-Joseph, c’est aussi le cas des catholiques qui acceptent de parler politique. Carole, elle, a choisi : « J’espère que ça sera Macron. » Bénévole au Secours populaire et à la paroisse, celle qui se définit comme une « catho sociale » justifie sa préférence : « Je suis drôlement contente de sa mesure pour le RSA, s’exclame-t-elle. L’assistanat, j’en ai marre. Moi, on m’a élevée dans le culte du travail. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui abusent de la solidarité. »

Comme d’autres, Carole met en avant la supposée stature du chef de l’État. « Macron est jeune, il est beau, il vit avec une femme de mon âge (sourire) », glisse-t-elle. Le couple d’octogénaires cité plus haut laisse aussi entendre, sans le nommer, qu’il votera pour le président sortant. « L’enjeu n’est pas de voter pour le meilleur mais pour le moins pire, celui qui va le mieux à la situation, explique l’homme. Vu tout ce qu’on vit en ce moment, on essaie de faire un choix rationnel. »

Ce penchant macroniste de la droite en Anjou ne surprend pas Marc Laffineur, qui connaît par cœur une population qui l’a élu cinq fois maire, six fois député et trois fois conseiller général. « C’est un électorat assez légitimiste, résume l’ancien secrétaire d’État. Dans une période d’incertitude et de guerre, il y a l’envie de ne pas chambouler les choses. On l’entend un peu partout. Par ailleurs, la volonté assez rassembleuse de Macron et son côté européen sont des arguments qui jouent en sa faveur. »

Des Bernardins à Lourdes, un quinquennat de signaux

Le locataire de l’Élysée a également émaillé son quinquennat de clins d’œil à la communauté catholique. En novembre 2021, il rend visite au pape François au Vatican. En juillet de la même année, il se déplaçait à Lourdes à la date anniversaire des apparitions de la Vierge à Bernadette Soubirous. « C’était important d’envoyer un signal aux catholiques, dit-il en petit comité, tel que rapporté par La Croix. C’est vrai qu’ils ne sont pas toujours bien traités… »

Fidèle à sa conception de la pratique du pouvoir, lui a toujours veillé à leur envoyer des « signaux ». Déjà en mars 2017, alors candidat, il évacuait dans La Croix les questions éthiques, « pas prioritaires », après avoir déploré dans Le Point que les opposants au mariage homosexuel aient été « humiliés ». En avril 2019, après l’incendie de Notre-Dame de Paris, il avait promis de reconstruire en cinq ans une « cathédrale qui est celle de tout un peuple et de son histoire millénaire ».

Sur le sujet, le temps fort de son quinquennat restera toutefois le « discours des Bernardins », prononcé devant la Conférence des évêques de France en avril 2018. « Le lien entre l’Église et l’État s’est abîmé, y regrettait Emmanuel Macron, agnostique mais baptisé. Il nous importe à vous comme à moi de le réparer. » Avant de longs développements sur « le sens de la vie » ou des citations du pape, il disait : « Je considère de ma responsabilité de ne pas laisser s’éroder la confiance des catholiques à l’égard de la politique et des politiques. »

Associée à une politique pro-européenne et libérale qui a pu correspondre aux aspirations de la France catholique, cette stratégie de l’appel du pied a pu séduire. Elle a néanmoins ses limites, comme le résumait récemment Marc Lambret, recteur de la basilique Sainte-Clotilde et aumônier des parlementaires, dans La Croix : « C’était du pipeau et c’était lisible. » La loi Séparatisme, l’an dernier, avait suscité de vives critiques au sein de la hiérarchie épiscopale, inquiète de la vision de la laïcité que portait le texte.

Devant l’église Saint-Joseph, quelques discussions suffisent à percevoir les limites de cette tentative d’embrassade. « Je suis d’accord avec quasiment tout ce qu’il a fait mais je ne peux pas voter pour lui, assène Damien, un cadre d’une cinquantaine d’années. Repousser le délai de l’IVG, ça me scandalise. J’en ai la voix qui tremble. Ces gens sont fous ! On a eu la PMA, on aura bientôt la GPA… Tout ça me terrorise. Ce que je reproche à Macron, c’est sa vision des sujets sociétaux. » À la place, Damien votera pour Valérie Pécresse, même si « elle ne [l]’emballe pas ».

Droite catholique, conservatrice et libérale

Pas encore certaine de son vote, Isabelle, son épouse, partage la même analyse. « Avec l’IVG, il a passé la ligne rouge qu’il ne fallait pas franchir, juge la psychologue de profession. Je ne lui pardonne pas. Pourtant, j’étais macroniste ! Mais là… On nous explique que c’est les députés qui ont voté et qu’il n’était pas d’accord. Mais s’il était vraiment convaincu, il serait allé au bout de sa logique. Il est allé caresser dans le sens du poil les lobbies qui représentent 0,02 % de la population. »

Pour autant, pas question pour Isabelle de basculer à l’extrême droite. « Zemmour, il peut aller se rhabiller, lance-t-elle. Moi, je ne parle pas de civilisation chrétienne mais de civilisation tout court. Ma foi est intérieure. » À Angers, comme dans d’autres territoires de cet Ouest qui lui est historiquement réfractaire, Marine Le Pen n’a recueilli que 10 % des suffrages au premier tour de la dernière présidentielle, plus de dix points derrière son score national.

Pour Valérie Pécresse, c’est une aubaine électorale : au milieu d’un électorat qui se délite et qui dérive, pour sa frange bourgeoise en particulier, il reste ce socle de fidèles. Une droite catholique conservatrice et libérale, qui se tient à distance de l’extrême droite et du macronisme. En vantant dans son discours du Zénith « la France des cathédrales » ou en consacrant son premier déplacement à l’étranger à la défense des chrétiens d’Orient en Arménie, la candidate LR lui a adressé des messages.

Anne-Laure Blin, députée LR du Maine-et-Loire, tente d’enfoncer le clou. « Du point de vue des valeurs sociétales et du rapport à l’Homme, il y a une différence de fond entre Macron, qui est clairement à gauche, et nous, juge-t-elle. La droite défend l’Homme avec un grand H, une bioéthique de responsabilité. » Paraphrasant la Bible, elle lance : « La ligne de Macron, c’est de faire table rase de la vie pour ne pas avoir à s’occuper du plus petit d’entre nous. »

L’analyse pourrait être de nature à rassurer Valérie Pécresse sur son score le 10 avril si elle n’était pas limitée par deux nuances. D’abord, le poids décroissant de cet électorat dans la société française. Ensuite, l’influence en baisse des questions sociétales dans le vote de nombreux croyant·es au profit d’autres considérations. L’accueil et la solidarité, par exemple. À cet égard, Marc Laffineur est plus inquiet : « Pour cette droite chrétienne modérée, l’aile identitaire d’Éric Ciotti et consorts agit comme un repoussoir. »