Si vous cherchez une « maison T7 de 202 m» à 1 260 000 euros ou une « maison de maître de 600 mavec pavillon gardien, piscine, pool house et grand parc autour » à 2 600 000 euros, c'est ici que ça se passe. En revanche, si vous aimez la politique en mode agora populaire ou débat enflammé, passez votre chemin. Surplombant la rive est du canal du midi, la Côte pavée, l'un des quartiers les plus chers de Toulouse, se montre pudique quand il s'agit de parler politique dans la rue. Elle est plus franche du collier dans l'intimité de l'isoloir.

En 2017, la grande majorité des treize bureaux de vote du quartier a enregistré un taux d’abstention inférieur à la moyenne toulousaine lors de la présidentielle. Au premier tour, François Fillon est arrivé en tête dans cinq des 13 bureaux de vote (centrés sur les écoles Armand Leygue, Jean Macé et Jean Chaubet). Dans les sept autres, le candidat Les Républicains était placé juste derrière Emmanuel Macron et devant Jean-Luc Mélenchon, lequel n'a gagné que dans un seul bureau de vote. Une situation rigoureusement inverse au choix des Toulousains qui, à l'échelle de la ville, ont placé le candidat des Insoumis en tête avec 29,2 % des suffrages, devant Emmanuel Macron, à 27,3 % et François Fillon, troisième et loin derrière avec 17,7 %.

« Ici, personne ne vote Mélenchon, c'est sûr, il n'y a pas de jeunes et pas de prolos »

« Ici, personne ne vote Mélenchon, c'est sûr, il n'y a pas de jeunes et pas de prolos », ronchonne Roger, 74 ans, sans que l'on saisisse s’il le déplore ou s'en félicite. Abonné au Monde, il vient régulièrement lire « les pages roses du Figaro (celles dédiées à l’économie, NDLR) et L’Équipe » à la bibliothèque de quartier où on le trouve confortablement installé dans un petit fauteuil au premier étage. Retraité du bâtiment, appréciant son quartier « plan-plan, mais agréable, avec deux très bons bouchers et un supermarché qui tourne très bien... », il ira voter, mais ne dit pas pour qui.

Un peu plus bas, sur l'avenue Jean-Rieux qui traverse la Côte pavée de part en part, Marielle, 50 ans, vendeuse dans une boutique d'électroménager, va elle aussi voter « en regrettant que le vote blanc ne soit pas comptabilisé ». Au sein de sa clientèle « plutôt aisée et âgée », elle sent « tout le monde un peu blasé par la politique. J'ai l'impression qu'il y a un désinvestissement électoral. Les gens parlent du Covid et de l'Ukraine, et chez mes amis, ça va de Zemmour à Mélenchon... Moi, je trouve qu'il y a des idées à droite et à gauche, mais aucun n'incarne vraiment ce qu'il faut. »

En matière d'incarnation politique locale, la Côte pavée est bien servie. Jean-Luc Moudenc, qui y réside, a fait là ses plus beaux scores au premier tour des municipales de 2020. Lors de sa traversée du désert, il avait fait du quartier sa base arrière pour reconquérir le Capitole. La 3e circonscription de Haute-Garonne qui recouvre onze des treize bureaux de vote du quartier l’a élu député en 2012. Démissionnaire deux ans plus tard à son retour à la mairie, il est remplacé par Laurence Arribagé, sa suppléante et adjointe municipale. En 2017, La Côte Pavée s’est laissée submerger par la vague macroniste incarnée par Corinne Vignon. Une déroute électorale que la présidente des LR de Haute-Garonne et maire de quartier aurait tenté d’éviter en cherchant à déstabiliser sa principale adversaire. Aujourd’hui entre les mains de la justice, comme Mediacités l'a documenté, cette cabale politique n’empêche pas Laurence Arribagé de se présenter à nouveau aux prochaines législatives dans la circonscription. Les autres deux bureaux de vote du quartier dépendent de la 4e circonscription qui s’est donnée à Michael Nogal en 2017. Le député LREM ne rempilant pas, les jeux sont ouverts.

Ces subtilités échappent totalement à Stéphane, Hugo et Lionel, étudiants de 19 et 20 ans en 2e année de BTS informatique qui sortent de l'institut privé Limayrac. « La politique n'est pas un sujet entre nous, explique Stéphane. Ça parle plutôt des examens qui approchent, en fait ». Dans la rue Lanfant, Céline, 52 ans, écouteurs vissés dans les oreilles, ongles vernis en rouge, lunettes de soleil et cheveux gris au vent, promène son petit chien. Cette éditrice travaillant « à la maison » le confirme : « La campagne électorale n'est pas vraiment présente dans les discussions ici... On est un peu tous chez soi. Il n'y a pas de café, pas de terrasses, simplement des commerces. Ce qui permet de rencontrer un peu de monde, ce sont les enfants, l'école, les parcs. Il y a aussi les églises, mais je ne les fréquente pas... » De fait, impossible de débusquer un café dans les hauteurs les plus cossues du quartier.

À la Côte pavée, on trouve en revanche nombre d'établissements privés catholiques - l'ensemble scolaire du Caousou, le collège Saint Joseph, l'institut Limayrac - et la caserne Pérignon et son centre d’information et de recrutement des forces armées. Et surtout beaucoup de maisons, avec balcons ou terrasses, ceintes de courettes ou de petits parcs derrière des palissades fraîchement repeintes. « Ce qui est très perceptible ici, c'est l'embourgeoisement du quartier, résume Céline. Des personnes âgées décèdent et les familles mettent en vente les biens dont elles héritent : de belles maisons que tout le monde ne peut pas acheter. Du coup, beaucoup de cadres sup’ débarquent, il y a des rénovations partout, des surélévations dans une maison sur trois, des piscines dans une maison sur quatre... » Les nombreux fourgons d'artisans du bâtiment garés sur les trottoirs en témoignent. Depuis son fauteuil de la bibliothèque, Roger tente une interprétation électorale sommaire de cette « gentrification » qu'il voit à l’œuvre depuis vingt ans dans un quartier qu’il habite depuis près d’un demi-siècle : « La moindre maison coûte 600 000 euros, alors ce sont peut-être des écolos urbains qui achètent, mais pas des écolos mélenchonistes, hein... »

« on ne sait toujours pas pour qui nos amis votent »

La Côte pavée n’est pas qu’une succession de belles demeures. À quelques rues de la caserne Pérignon se niche la petite cité HLM Belle Paule. C'est là, rue du Sergent Vigné, que Mohamed Merah s'était logé et qu'il a été tué, il y a dix ans tout juste, après ses assassinats perpétrés à Montauban et Toulouse. Non loin se trouve le centre social Jean Rieux, sous statut associatif, subventionné par la CAF et la mairie. Benjamin, 44 ans, le dirige depuis douze ans. « Ici, c'est l'un des rares lieux du quartier où il y a de la mixité sociale et de la rencontre, assure-t-il. On propose des cours d'alphabétisation, de français, du sport, de l'accompagnement scolaire. On a beaucoup d'enfants de Belle Paule. Les élections ne sont pas un sujet. Les gens parlent plutôt des masques et des conflits internationaux. Pas de la politique. » Benjamin, qui ira voter « pour le moins pire », s’inquiète « des extrêmes » : « il y a eu une accumulation d'actualités pas très sereines ces derniers temps et ça joue sur le moral des gens et l'ambiance. Il y a un vrai repli. Ça, c'est vraiment à surveiller, parce que le lien social, c'est bon pour la santé... »

Un lien social qui, même quand il existe, ne permet pas toujours de deviner le bulletin de vote du voisin. Croisés devant une aire de jeu où s’amuse leur enfant, Michel et Juliana s'apprêtent à quitter le quartier pour un T4 plus grand, aux Minimes. À regret, car ce couple de trentenaires brésiliens aimait la Côte pavée. Elle, « astrologue thérapeute en libéral », s'assume « de gauche ». Lui, en reprise d’études de logistique, est « pour les idées » de droite ou de gauche. En 2018, au Brésil, il aurait même voté Bolsonaro pour « changer un peu ». Cela fait quatre ans qu'ils sont là et ont noué de bons liens de voisinage, avec apéros, soirées, etc. Mais « on ne sait toujours pas pour qui nos amis votent », s’étonne encore Juliana.

Le secret est bien gardé. En repartant vers le canal, voici une septuagénaire, chevelure poivre et sel impeccable, lunettes fines, doudoune sombre et discret rose aux lèvres, qui redescend l'avenue Jean-Rieux d'un pas pressé. « Ah, la campagne électorale... Ça oui, les gens parlent, de Mélenchon, de Macron. Certains trouvent que le Président a fait de bonnes choses... » Et à qui ira cette année le vote Fillon, plébiscité dans le quartier en 2017 ? « Ah, Fillon... Ne parlons pas des choses qui fâchent, hein ?! ». Le léger sourire qui suit ne dit pas ce qui fâche : la défaite de Fillon dans la course à l’Élysée ou son succès à la Côte pavée ? Les chances de la nouvelle candidate LR Valérie Pécresse ? La dame élude et file à son rendez-vous. En cette fin de campagne présidentielle, les intentions de vote de la Côte pavée restent impénétrables...