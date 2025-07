Ce que vous ne saviez probablement pas sur l’histoire de Méert

« Méert, une saga lilloise » (3/6). Le principal atout de la maison Méert, c’est son histoire, que ses patrons Thierry Landron et Paul-Henry Guermonprez racontent avec maestria aux clients et aux médias depuis plus de trente ans. Mediacités s’est plongé dans les archives et retrace cette histoire… le marketing en moins.