La tactique de Rotterdam dont Lille pourrait s’inspirer face au trafic de drogue

Comment endiguer les trafics et changer les quartiers ? En collaboration avec le média local Vers Beton, Mediacités s’est rendu aux Pays-Bas afin de comparer les plans de transformation urbaine en cours à Rotterdam et à Lille-Sud. Si l’accent est mis sur la sécurité, la localité néerlandaise use aussi de moyens plus innovants.