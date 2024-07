Le Lille Métropole Basket disparaît à deux semaines des JO

Non maintenu en Pro B en raison d'importantes difficultés financières, le club de basket de la métropole de Lille n'a pas été autorisé à s'inscrire au niveau inférieur, en Nationale 1, ce qui entraîne sa disparition. Une annonce qui intervient à deux semaines des JO, dont les épreuves de basket auront lieu au stade Pierre Mauroy.

« La fin d’une histoire ». C’est ainsi qu’est titré le communiqué qu’a mis en ligne le 9 juillet le Lille Métropole Basket (LMB), seul club de la métropole à évoluer au niveau professionnel chez les garçons (depuis 2009). « Il ne semble plus y avoir de place pour les RedGiants [le surnom de l’équipe] dans le basket français et la structure n’a désormais plus d’avenir, peut‐on y lire. Ce n’est pas une page de l’histoire du club qui se tourne mais bien un livre qui va se refermer. »

Après s’être vu refuser il y a un mois le maintien en Pro B en raison d’importantes difficultés financières, le club au plus petit budget de la deuxième division du basket français ne pourra même pas évoluer chez les amateurs à la saison prochaine… La fédération a en effet refusé l’inscription de l’équipe masculine en Nationale 1. « Le budget qu’on présentait et les garanties n’étaient pas suffisantes », détaille à France Bleu Nord le manager général du club, Jean‐Victor Traoré. Cette décision entraîne la disparition de l’intégralité de la structure professionnelle du club, soit l’équipe, le staff technique et administratif ainsi …