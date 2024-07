Entre sauts et saltos, le Parkour, un « formidable outil d’insertion par le sport »

Né dans les années 1990 dans les rues des banlieues parisiennes, le Parkour essaime partout en France et sur les réseaux sociaux. Entre sauts et cascades, le but est de se déplacer efficacement en milieu urbain. Mais il a aussi une fonction cachée : permettre aux pratiquants de se réapproprier l’espace public et de développer leur confiance en eux.