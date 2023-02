LGV Toulouse-Bordeaux : pas de décalage selon Matignon

La Première ministre a annoncé des investissements de 100 milliards d'euros d'ici à 2040 dans le ferroviaire. LGV, étoile ferroviaire, voici en quoi Toulouse est concernée.

C’est donc le scénario de planification écologique que le gouvernement annonce avoir retenu pour programmer les futurs investissements dans les transports. « L’État souhaite s’engager, aux côtés de la SNCF, de l’Union européenne et des collectivités locales, pour réussir une "Nouvelle donne ferroviaire", de l’ordre de 100 milliards d’euros d’ici 2040 », a annoncé la Première ministre Élisabeth Borne, le 24 février dernier.

Si le gouvernement s’en tient aux conclusions du Conseil d'orientation des infrastructures, 84,3 milliards d’euros d’investissements seront engagés entre 2023 et 2027, puis 90,4 milliards d’euros entre 2028 et 2032. Près de 175 milliards d’euros au total à comparer aux 222 milliards d’euros estimés pour l’ensemble des projets recensés par le COI dans son rapport « bilan et perspectives ».

Le scénario privilégié met l’accent sur la régénération et la modernisation du réseau ferroviaire et des gares, et sur les mobilités du quotidien. Il prévoit de réduire les enveloppes consacrées au développement routier (mais ne mentionne pas l'A69 entre Toulouse et Castres).

Des sous pour le RER

Concernant les grands projets d'infrastructure, le scénario Planification écologique pr . . .