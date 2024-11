La règlementation Zéro Artificialisation Nette (ZAN), qui vise à limiter drastiquement le bétonnage des terres naturelles et agricoles, serait‐elle dans le collimateur du nouveau gouvernement ? Tout le laisse à penser après le discours de politique générale du Premier ministre. Devant l’Assemblée nationale, Michel Barnier s’est en effet déclaré favorable à un changement des règles de la ZAN pour la rendre plus « pragmatique et différenciée ».

Une première attaque bientôt suivie d’une seconde. Le 7 novembre dernier, une proposition de loi a été discrètement déposée par les sénateurs Guislain Cambier (UDI) et Jean‐Baptiste Blanc (LR). Leur texte modifie les modalités de comptabilisation de l’artificialisation, assouplit la trajectoire de réduction pour l’horizon 2021–2031 et inverse la logique de territorialisation des objectifs, en partant des besoins et projets des collectivités locales. Bref, c’est un détricotage en règle du principe de Zéro Artificialisation Nette. Ces annonces font grincer de nombreuses dents et notamment celle de l’urbaniste nantais, Sylvain Grisot.



