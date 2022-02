Ce qu’il s’est passé

Il est 13 heures ce mercredi 16 février et, devant le tribunal administratif de Lille, on entend à peine les prises de paroles des associations Entrelianes, ASPI (Association pour la suppression des pollutions industrielles), Ecoloos et Nord Nature Environnement. Cela n’empêche pas la trentaine de personnes réunies de tendre l’oreille pour capter quelques bribes, couvertes par le bruit des marteaux piqueurs et par le sifflement du vent.

Ces quatre associations de défense de l’environnement ont battu le rappel une heure avant le début de l’audience qui doit examiner leur nouveau recours en justice. Elles accusent la Métropole européenne de Lille (MEL) et la préfecture du Nord d’avoir sous-évalué l’impact de la Lino sud sur l’environnement et sur les ressources en eau et s’opposent de ce fait au début des travaux.

C’est quoi la Lino sud ?

Mais avant de vous emmener à l’intérieur du tribunal administratif, faisons un petit bond dans le temps. Car la partie sud de la Liaison intercommunale Nord-Ouest, aussi appelée Lino sud, est un serpent de mer. Ce projet de contournement de 12 kilomètres reliant le CHRU à la rocade nord-ouest de Lambersart en passant par l’A25, est dans les tuyaux depuis… 2005. L’idée d’un contournement routier par le nord-ouest est encore plus vieille. La Voie intercommunale nord-ouest (ou Vino), l’ancêtre de la Lino, date en effet de 1973 ! Entre-temps, le projet a changé de nom et a fait l’objet d’une étude d’impact en 2013 assortie d’une note complémentaire en 2019.

Le projet de la MEL est ambitieux. Il s’agit de désengorger le trafic routier en facilitant le développement de grands projets métropolitains comme Euratechnologies ou Eurasanté. Le tout en réduisant les nuisances sonores et la pollution. La Lino ambitionne aussi de mettre la mobilité douce à l’honneur en créant de nouvelles pistes cyclables le long des deux voies unidirectionnelles.

Le 17 août 2021, le tronçon sud de la Lino reçoit l’autorisation environnementale de la préfecture, à la suite de l’enquête publique réalisée entre avril et mai 2021. C’était le dernier document nécessaire à la MEL pour débuter les travaux. Le 7 février, les premiers coups de pelle sont donnés sur le premier tronçon du projet, jugé prioritaire. Un tronçon situé entre Eurasanté et la commune d’Emmerin, dont le coût est estimé à 11 millions d’euros.

Quel était l’objectif de l’audience du 16 février ?

Le démarrage des travaux met le feu aux poudres. Il explique pourquoi les quatre associations ont décidé de déposer un recours en urgence pour bloquer toute avancée, le temps que le Tribunal administratif se prononce sur le fond du dossier. Car quelques mois plus tôt, le 17 décembre 2021, les associations avaient déjà déposé un recours devant le Tribunal administratif de Lille pour juger le fond du projet : « C’est au tribunal que les associations vont défendre les champs captants du Sud de Lille contre le projet routier obsolète et destructeur de Liaison Intercommunale Nord-Ouest porté par la Métropole Européenne de Lille. »

Lors de l’audience, Me Muriel Ruef, l’avocate des quatre associations, justifie ce nouveau recours en urgence : « Les travaux ont commencé sur la partie la plus sensible : la carrière », plaide-t-elle. L’avocate émet aussi des doutes quant à la légalité de l’étude d’impact de 2019. « La note complémentaire de 2019 ne détaille que les trois premières tranches (T1 - T2 - T3) qui font l’objet de l’accord environnemental de 2021. Les tranches 4, 5 et 6 n’y figurent pas. Et pour la partie nord de la Lino, on n’a jamais rien eu ! » Me Ruef considère donc que le public n’a pas été suffisamment informé car « le projet n’a pas été apprécié dans sa globalité ».

Un faux problème, pour la défense de la préfecture et de la MEL, car la Lino est conçue en trois parties distinctes : la Lino nord, la Lino centre et la Lino sud. Quant à la partie sud, « la mise à jour en 2019 n’a concerné que les trois premières tranches, les seules qui ont fait l’objet de modifications », explique Guillaume Chaineau, l’avocat de la MEL.

Ce que les associations reprochent à la Lino sud

« Cette route, c’est du trafic en plus, de la pollution en plus », reprend Muriel Ruef, qui soutient que l’étude d’impact a sous-évalué les conséquences de la traversée de la carrière de Loos Emmerin par la Lino sud. « La carrière, c’est 20 mètres d’excavation, donc 20 mètres de protection en moins », insiste-t-elle. Tel n’est pas l’avis de la MEL. Si la collectivité « n’entend pas contester la sensibilité environnementale » du projet, elle s’en réfère à l’expertise de l’étude d’impact qu’elle juge « pleinement suffisante ».

Les associations pointent aussi du doigt l’impact de la future Lino sur les champs captants du sud de Lille. Une zone où s’étend une nappe de craie, non recouverte par une couche supplémentaire imperméable. « La sortie de l’A25 vers Eurasanté va accroître la circulation sur les terres les plus fragiles », explique Hélène Allée, de l’association Entrelianes.

Or la nappe de craie au sud de Lille est une ressource en eau importante. Elle représente 40% des besoins en eau potable de la métropole lilloise. La MEL soulignait d’ailleurs en 2019 qu’elle était « fragilisée par les épisodes de sécheresse répétitifs qui limitent sa recharge » et qu’elle était « vulnérable au regard des activités humaines qui [s’étaient] développées sur ce secteur. »

En parlera-t-on encore la semaine prochaine ?

Le juge des référés rendra sa décision « dans le courant de la semaine prochaine&bsp;» - soit entre le 21 et le 25 février 2022. Pour l’avocat de la MEL, une suspension des travaux serait dramatique. Le calendrier est en effet très précis et s’adapte au rythme de vie des espèces protégées. Ainsi les travaux sur le premier tronçon ne peuvent avoir lieu qu’entre le mois de mars et mai. Une décision défavorable entraînerait donc « des conséquences excessives car le chantier sera reporté en mars 2023 ».

De leur côté, les associations sont suspendues aux lèvres du juge. « S’il dit que la MEL a le droit de faire les travaux, tout ce qui sera fait avant le jugement sur le fond sera acté », explique Alain Vaillant, président de l’association Nord nature environnement. La date dudit jugement, quant à elle, reste inconnue pour les associations. « Il aura probablement lieu l’année prochaine », s’aventure Alain Vaillant. Hélène Allée, quant à elle, justifie les recours en justice déposés par les associations : « On ne peut pas continuer à gâcher nos ressources naturelles ! Ce n’est pas facile de se dire qu’on est obligées d’attaquer. Mais ça fait dix ans qu’on en parle et rien ne bouge. Alors on n’a pas le choix. »