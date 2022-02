« Tout ça pour ça... », lance, dépitée, la commerçante roubaisienne Aicha El Kaddouri en désignant un étalage de sa boutique. Entre deux livres d’apprentissage coranique pour enfants et une multitude de vêtements destinés aux femmes musulmanes, on aperçoit chez Sounna shop, rue de Lannoy, les fameuses poupées sans visage.

Ces dernières ont surgi dans le débat public dimanche 23 janvier, avec la diffusion d’un numéro du magazine Zone interdite sur les dangers liés à la montée d’un islam radical en France. La vingtaine de minutes que consacre l’émission à la ville de Roubaix accrédite en effet la thèse d’un communautarisme rampant, ce qui a fait l’objet d’une violente polémique.

https://twitter.com/ZoneInterdite/status/1484813086120980482?s=20&t=h7-u7b9n9v6Byx61EOnB3g

Une séquence en particulier, tournée par une journaliste de M6 en caméra cachée dans la boutique d’Aicha El Kaddouri, a suscité de très vives réactions. Sur les réseaux sociaux, la gérante de 37 ans a d’ailleurs publié un statut aux allures de tribune pour déplorer le procédé lorsqu’elle a découvert l’extrait de l’émission qu’elle a jugé « à vomir de mensonges ». Le lendemain, elle s’est donc mise en scène dans une vidéo avec deux autres commerçantes de Roubaix pour « rétablir la vérité » et montrer qu’ « il n’y a pas que des librairies islamistes rue de Lannoy ».

Que trouve-t-on dans ce magasin ?

Le nom de l’échoppe décorée de rose et de blanc n’est pas mentionné dans l’émission, mais il n’est pas difficile de la trouver dans cette artère commerciale de Roubaix. Située au 144 rue de Lannoy, Sounna shop est une boutique de conception de coffrets cadeaux d’une cinquantaine de mètres carrés, ouverte depuis environ sept ans et située tout près de l'église Sainte-Élisabeth. Son nom, Sounna, est un dérivé du terme arabe sunna, qui a donné le mot sunnite (l’une des deux principales branches de la religion musulmane - le sunnisme représente actuellement 90 % des musulmans) et signifie « tradition ».

La clientèle cible d’Aicha El Kaddouri ? Les futurs mariés ou futurs parents musulmans. En témoignent les différents hijabs – voiles couvrant les cheveux, les oreilles et le cou, portés par de nombreuses musulmanes – , tapis de prière ou exemplaires du Coran proposés à la vente. La gérante, qui porte le hijab, le revendique : elle est la tête d’un commerce communautaire dans lequel on trouve aussi de la lingerie, ainsi que des produits bien-être (huiles essentielles, livres de développement personnel,…).

De quoi ces poupées sans visage sont-elles le nom ?

Le rayon enfant n’est pas, et de loin, le plus fourni de son magasin. « Je l’enrichis aux environ de l’Aïd qui suit le ramadan [la fête la plus importante du calendrier musulman, NDLR] », précise la commerçante. Il comprend surtout des livres jeunesse sur la religion, dans lesquels les yeux, le nez et la bouche des personnages ont souvent été gommés ; les fillettes se distinguent alors des petits garçons par le hijab qu’elles portent.

Sur une étagère, une bande dessinée des éditions B-Douin qui « cartonne de plus en plus » arbore là encore des héros totalement dénués de traits. Derrière ce choix transparaît la question de la non-représentation en islam. Une interprétation du dogme religieux interdit en effet la reproduction de toutes les créatures humaines ou animales. Suivre à la lettre ce qu’on peut qualifier, en droit islamique, de recommandation, est l’une des marques du wahhabisme.

Certains de ses réflexes laissent d’ailleurs à penser que la gérante a baigné dans une vision wahhabite de l’islam. « Quand j’étais petite, on disait que c’était haram [interdit, NDLR] de dessiner. Ou que les anges n’entraient pas dans une pièce où il y avait des représentations », raconte-t-elle.

D’où viennent ces poupées ?

À Sounna shop, les poupées sans visage sont vendues entre 12 et 16 euros selon leur taille. Il y a généralement trois ou quatre modèles en stock à l’effigie de divers animaux, de garçonnets et de fillettes, voilées ou pas. Ces poupées ne sont pas fabriquées en France ; mais pas, non plus, dans un pays musulman. Sur l’étiquette, on peut lire made in China [fabriqué en Chine, NDLR], comme pour la majorité des jouets vendus dans l’Hexagone.

Aicha El Kaddouri passe commande auprès de gros distributeurs de la rue Jean-Pierre Timbaud à Paris, dans le 11e arrondissement, explique-t-elle à Mediacités. C’est la rue où se trouve la mosquée Omar, haut lieu du salafisme français. Là-bas, la commerçante travaille notamment avec Iqra shop et Sana, qui sont aussi ses principaux fournisseurs pour le reste de ses produits « orientaux ». Selon elle, ce type de poupées ne serait pas un produit rare en France. On en trouverait d’ailleurs dans plusieurs autres boutiques de Roubaix.

Quel succès pour ces poupées sans visage ?

Avant la diffusion de l’émission Zone interdite, Aicha El Kaddouri ne vendait qu’ « une ou deux poupées par mois ». Ces jouets constitueraient plutôt une part « marginale » de son activité. D’ailleurs, son rayon pour enfants n’est pas particulièrement mis en avant dans la boutique. « Si je faisais un présentoir plus attrayant, j’en vendrais beaucoup plus », observe-t-elle. Mais depuis la récente mise en lumière de ces dernières, la gérante de Sounna shop observe un vrai regain d’intérêt pour les poupées sans visage. « J’ai reçu beaucoup plus de commandes suite à cette affaire ! », s’esclaffe la commerçante.

« Mes poupées n’ont pas de visage, et alors ? », assume Aicha El Kaddouri dans un post publié sur sa page Facebook après la publication d’un extrait de l’émission. Et de les comparer - à leur profit - à la fameuse Barbie, cette « poupée aux mensurations tellement irréelles et au visage “tellement parfait” qu’elle pourrait complexer n’importe quelle fillette ! [...] Mes poupées, au moins, ont la décence d’être à l’image des enfants, elles font fillettes », soutient-elle, en oubliant presque que certaines d’entre elles ont la particularité d’être - partiellement, ou totalement - privées de traits.

« Je n’ai jamais eu l’intention de nuire aux enfants. Si on me prouve que ces poupées sont néfastes, je les retirerais de mes rayons. Mais prouvez-le moi ! »

Depuis la diffusion du reportage de M6, les portes de son magasin sont restées closes. « Je suis malade. J’ai besoin d’une coupure. Leur torchon m'a mise KO, je suis épuisée mentalement et physiquement », a justifié Aicha El Kaddouri le 26 janvier sur ses réseaux sociaux. Aujourd’hui, un mois après, la commerçante dit être toujours « ébranlée » par l’ampleur d’une polémique qu’elle ne semble pas comprendre. « Je n’ai jamais eu l’intention de nuire aux enfants. Si on me prouve que ces poupées sont néfastes, je les retirerais de mes rayons. Mais prouvez-le moi ! », lance-t-elle, avant d’ajouter qu’elle rouvrira prochainement sa boutique.

En attendant, son activité continue de fonctionner en ligne. Les clients peuvent passer commande en l’appelant directement par téléphone, via Facebook ou sur son site internet. On y a fait un tour, évidemment : dans l’onglet destiné aux articles pour enfants, nulle trace de ces poupées qui ont pourtant mis le feu aux poudres à Roubaix…