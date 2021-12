Un avocat nantais nommé au poste de déontologue de la Ville et de la Métropole de Nantes

La promesse électorale n°317 de Johanna Rolland est tenue. Un an et demi après sa réélection, la maire-présidente (PS) vient de valider le choix de la commission éthique et transparence de la Métropole, composée d’élus et de citoyens. Elle nomme ainsi l’avocat nantais Nicolas Granger à la fonction de déontologue de la ville et de la métropole.

Inscrit au barreau de Nantes, le premier déontologue nantais est un avocat trentenaire qui a prêté serment en janvier 2019. Après des études de droit à l’université de Limoges, il obtient en 2017 son certificat d’aptitude à la profession d’avocat à l’école du Centre-Ouest des Avocats de Poitiers grâce notamment à une note de 15/20 en déontologie. Un premier signe du destin…

Un spécialiste de l'urbanisme

A la sortie de ses études, Nicolas Granger est embauché au cours de l’année 2018 à la mairie du Pouliguen en tant que juriste. Spécialisé en droit de l’urbanisme, il est alors en charge des dossiers liés à la gestion foncière. Début 2019, il devient collaborateur du cabinet d’avocats nantais Antigone. Quelques mois auparavant, c’est ce cabinet qui avait été choisi par des riverains du stade de la Beaujoire pour s’opposer au projet YelloPark. Un second signe du destin…

Après un court passage au cabinet nantais Racine au début de l’année 2021, Nicolas Granger exerce depuis octobre dernier à titre individuel dans le domaine de l’urbanisme en particulier. Comme neuf autres candidats, il avait répondu à l’appel à candidature lancé par la Ville de Nantes et la Métropole en mai dernier. Pendant l’été, une première pré-sélection des dix candidatures reçues a été réalisée par les services de la Ville, comme l’a expliqué à Mediacités Olivier Parcot, le directeur général des services.

Un choix validé par Johanna Rolland

La commission éthique et transparence de la Métropole, composée de dix élus de tous bords et dix citoyens, a planché en septembre sur les huit candidats restants. Cinq ont ensuite été reçus en entretien en octobre. Alors que Nicolas Granger n’avait pas obtenu un maximum de voix lors de l’analyse de son dossier, « il a fait forte impression lors de l’oral » de l’avis de trois membres de la commission interrogés par Mediacités. Ce qui aurait fini de convaincre les derniers récalcitrants qui auraient préféré voir un spécialiste de l'éthique plutôt qu’un juriste s'asseoir dans le fauteuil de déontologue. Ce choix a finalement été validé par Johanna Rolland, en début de semaine.

Nicolas Granger sera vacataire de la collectivité, rémunéré selon le nombre de vacations réalisées. Et elles ne devraient pas manquer dans une métropole de 650 000 habitants dont une ville de 300 000 habitants. Comme le précise le pacte de gouvernance de la majorité municipale, le déontologue « pourra être saisi par les élus et les citoyens de toute question relative à la déontologie des élus. Il pourra formuler des recommandations et présentera chaque année un bilan de son activité au Conseil municipal. » Ce garant de l’éthique en politique recevra également la déclaration d’intérêts de chaque élu.

