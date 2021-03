Les Hauts-de-France, laboratoire de la candidature de Xavier Bertrand à la présidentielle

Xavier Bertrand officiellement candidat à la présidentielle ? Une non information, pour nombre d’observateurs, tant sa participation à l’élection majeure de 2022 ne faisait pas de doute. Reste qu’il y a bien eu une accélération du calendrier. En septembre 2019, sur France 2, Xavier Bertrand indiquait qu'il devrait d'abord passer par sa réélection dans les Hauts-de-France pour confirmer sa candidature à la magistrature suprême. « Il est évident que si six millions de personnes ne souhaitent pas que je continue, ne sont pas satisfaites de mon action, ne sont pas d'accord avec mes idées, mes propositions, (alors) dans ces cas-là, je n'ai aucun crédit pour être candidat à l'élection présidentielle », indiquait-il à l’époque.

Son annonce via une interview au magazine Le Point a donc été abondamment commentée, jusqu’à son choix, inhabituel chez lui, d’un costume noir « pour faire plus présidentiable ». Parmi les nombreuses analyses, on se contentera de relayer ici le décodage du site Politico. « S’il peut se targuer de bons sondages de second tour, dans le cas où il affronterait Marine Le Pen, Xavier Bertrand n’est en tête des enquêtes d’opinion, à droite, pour le premier tour de la présidentielle, que de quelques petits points, écrit la journaliste Pauline de Saint-Rémy. Or il refuse toujours de participer à une primaire et cherche à s’imposer comme le candidat naturel de son ancienne famille. Pas question de faire d . . .