Mal-être au travail : les pompiers du Nord en grève illimitée

Une intersyndicale, composée de la CGT, de SUD, de FO et du SNSPP-PATS, a organisé ce jeudi 27 mai à Lille une assemblée générale qui a réuni 150 pompiers. Une grève illimitée a été votée. Parmi les sujets de contestation : un manque d’effectif évalué à une centaine de pompiers ; des salaires peu élevées pour les jeunes recrues, une dégradation du service public et une forte souffrance au travail documentée il y a un mois dans une enquête de Mediacités

Suite à la parution de cet article, les organisations syndicales ont réalisé un sondage pour tenter de mieux identifier la situation. « Notre employeur ne mène aucune étude sur les risques psychosociaux, regrette Yaël Lecras, président du SNSPP-PATS du Nord (Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés). Nous n’avons aucun diagnostic de référence. Nos chiffres sont peut-être discutables, mais ils ont le mérite de mettre en lumière une situation alarmante. »

Trois pompiers sur quatre ressentent un mal-être

Le questionnaire a été envoyé à 2 200 agents (sapeurs-pompiers professionnels, personnels administratifs, techniques et spécialisés et contractuels). 30 % d’entre eux ont répondu. « On ne s’attendait pas à autant de réponses, confie Quentin De Veylder, secrétaire général CGT. Le but de ce sondage est de dédiaboliser le sujet et de lever l’omerta sur le malaise général chez les pompiers. »

Les chiffres sont éloquents : 74 % des sondés déclarent ressentir un mal-être au travail ; 61 % estiment ne pas avoir été soutenus par leur hiérarchie face à ce mal être ; 62 % n’arrivent pas à se projeter positivement au sein du SDIS 59 ; enfin 53 % ont déjà songé à quitter la profession. Parmi les conséquences évoquées, 51 % indiquent des troubles du sommeil et plus du tiers du stress et une perte d’estime.

« Nous ne pouvons plus avoir une gestion digne du privé »

« Nous espérons maintenant qu’un plan d’actions sera mis en place et non pas un plan de communication comme nous avons pu avoir jusqu’ici », fustige Yaël Lecras. D’ailleurs, beaucoup dénoncent une « communication » lissée de l’administration sur les réseaux sociaux notamment. « Il n’y a pas de vrai dialogue social chez nous, tranche Quentin De Veylder. L’administration est dans la contre-communication systématique. On ne travaille jamais sur les questions de fond. »

Ce 27 mai, c’est aussi le dernier conseil d’administration avant les élections départementales. Jacques Houssin, président du CA du SDIS 59, a d’ailleurs tenu à « apporter un éclairage sur la situation sociale » sur Facebook. « Il est établi que certaines organisations syndicales ont souhaité dénoncer un certain « manque d’empathie » laissant apparaître un « malaise » au travail, indique-t-il. J’observe également qu’un nouveau mouvement de mobilisation s’est organisé en présence d’une centaine d’agents, soit une faible mobilisation. Le SDIS écoute toujours, entend et agit. J’observe néanmoins que ces revendications deviennent publiques dans une période proche des élections. »

« C’est justement maintenant qu’on doit se faire entendre, répond Jean-Charles Quevillon, délégué FO. Notre temporalité n’est pas celle de la gouvernance politique. Nous ne pouvons plus avoir une gestion comme dans le privé. » La grève illimitée prend la forme d’un « demi-service ». Le matin, les sapeurs vont réaliser leurs manœuvres (entretien des engins, tâches administratives, sport) et l’après-midi sera consacrée aux revendications comme la sensibilisation de la population via des calicots à l’entrée des casernes et des inscriptions sur les camions.