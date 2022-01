Ces cliniques et hôpitaux du Nord qui opèrent du cancer sans autorisation

Pour sa dernière émission sur notre système de santé, diffusée le 13 janvier dernier sur France 2, Cash Investigation a compilé le nombre d’opérations réalisées par établissement hospitalier français pour les personnes atteintes d’un cancer, soit 400 000 patients par an. Des chiffres méconnus du grand public, qui ont pourtant leur importance, car les chances de guérison varient en fonction du nombre d’opérations pratiquées par établissement.

C’est « la répétition des gestes » qui fait le bon chirurgien, selon le professeur Fabien Reyal, chef de service à l’institut Curie, à Paris, cité par nos confrères de France info : « C’est vrai des métiers manuels, c’est vrai quand on est ébéniste, c’est vrai quand on est violoniste. Quand vous exercez beaucoup ce métier de chirurgien cancérologue, vous voyez des situations plutôt rares se répéter. »

Le nombre d’opérations par hôpital ou clinique est aussi déterminant sur un plan légal. Depuis 2009, les établissements doivent en effet justifier d’un minimum d’activité pour conserver le droit de continuer de prendre en charge certains malades. Ces seuils varient en fonction des opérations réalisées. Ainsi pour les cancers du sein, digestifs, urologiques et thoraciques, il est fixé à 30 opérations par an. Pour les cancers gynécologiques et ORL, il s’élève à 20 opérations annuelles.

Une vingtaine d’établissements hors des clous

Pourtant, comme le révèle Cash Investigation, ces chiffres ne sont pas toujours respectés. Entre 2016 et 2018, dans le Nord, 21 établissements sur 32 n’ont pas atteint, en moyenne, le seuil légal de 20 opérations pour les cancers gynécologiques. Parmi eux, on retrouve le Centre hospitalier de Tourcoing, ou encore celui d’Hazebrouck. Ils sont aussi douze - le Centre hospitalier de Tourcoing, de Denain ou de Douai par exemple - à avoir réalisé, en moyenne, moins de 30 opérations pour les cancers du sein. Enfin, pour les cancers de la sphère ORL, 19 établissements n’ont pas atteint la moyenne de 20 opérations annuelles [consulter le détail, par type d’opération et par établissement sur le site de France info].

Ces établissements ne font pourtant pas l’objet de sanction de la part de l’État, et ce malgré un rapport de l’Assurance maladie publié en 2018 qui confirme que les hôpitaux ou cliniques qui opèrent sans autorisation - soit 812 en France cette même année - enregistrent une surmortalité de leurs patients. Pourtant, au moment de l’opération, les patients ignorent souvent si leur établissement est dans les clous juridiquement. Face à ce constat, le site de l’Institut national du Cancer a publié une liste, en janvier 2021, des établissements autorisés à prendre en charge des patients atteints de cancer.