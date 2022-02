Université de Lille : un enseignant affirme avoir été écarté à cause de son soutien à Marine Le Pen

« Ce matin même, un groupuscule de brebis galeuses d’extrême-gauche a tenté une action devant la direction [...] en raison de mon soutien à Marine Le Pen pour cette campagne présidentielle. » Victor Catteau enseignait jusqu’au 20 janvier à la faculté de droit de l’Université de Lille. Mais le juriste de 26 ans s’est fait remercier par l’administration, vendredi 21 janvier, comme il le déplore dans une vidéo vue près de 700 000 fois sur Twitter.

En cause, selon lui ? Ses « opinions politiques ». Sur les réseaux sociaux, Victor Catteau ne cache pas son soutien au Rassemblement national (RN), dont il est délégué pour la 5e circonscription du Nord (La Bassée, Haubourdin, Seclin). « Lorsque l’agenda électronique des étudiants s’est mis à jour avec le nom de leurs professeurs de TD, ils ont fait des recherches à mon sujet et ont appris que j’étais engagé en politique auprès de Marine Le Pen, explique-t-il à Mediacités. J’ai été contacté sur Twitter le vendredi matin par une étudiante qui m’expliquait qu’il y avait une révolte en interne et que les étudiants allaient demander à la direction de m’écarter pour discrimination et racisme. »

Dans le viseur de ses élèves : une photo postée en 2015 montrant deux étudiantes voilées - dont une portant le voile intégral - de dos. Avec en légende : « Disons NON à ce genre d’accoutrement vestimentaire dans nos universités ! » « Ce n’est pas une photo prise dans le cadre de mes fonctions. J’étais étudiant à cette époque, se défend Victor Catteau. Je dénonçais une personne qui ne respectait pas la loi, car le voile intégral est interdit dans l’espace public. »

Des poursuites en justice ?

L’Université de Lille ne l’aurait pourtant pas écarté pour cette raison. L’e-mail que Victor Catteau a reçu le 21 janvier évoque un tout autre motif : les doctorants seraient prioritaires sur lui. Difficile d’en savoir plus cependant : contactée par Mediacités, l’Université de Lille n'a pas souhaité répondre à nos questions sur ce sujet.

Le juriste, lui, ne souhaite pas en rester là, et compte poursuivre l’Université devant la justice. « Dans mes TD, il n’y a eu ni propagande ni prosélytisme », affirme l'intéressé. C’était moins vrai lorsqu’il était étudiant dans cette même faculté : sur une photo exhumée par Mediacités et publiée sur son compte Twitter en décembre 2015, on aperçoit un militant RN coller (illégalement) une affiche « Marine Présidente » sur la devanture de ce qui était alors l’Université Lille 2. Légende : « La justice, ou l'anarchie… à vous de choisir ! » « J’étais étudiant en 2015. Les étudiants n’ont pas de droit de réserve », se défend-t-il. Quant à la personne figurant de dos sur la photo, il soutient : « Ce n’est pas moi, c’est un ami. »