« Lille est insoumise !» À peine élu sous la bannière du Nouveau Front populaire, Aurélien Le Coq rappelle à ses soutiens comme à ses adversaires les ambitions de son mouvement. Ce soir du 7 juillet 2024, le député célèbre l’annonce de sa victoire écrasante dans la 1ère circonscription du Nord face à une candidate d’extrême-droite, en faisant comprendre que La France insoumise se prépare déjà à l’échéance suivante. Lille, où il milite depuis plusieurs années, est l’une de ces grandes villes (comme Roubaix) dans laquelle LFI veut peser sur l’élection municipale de 2026.

Dix mois plus tard, le discours se précise. « Lille est une ville insoumise parce que Lille n’accepte pas le sort qui lui est fait par la macronie. Lille est une ville insoumise parce qu’elle est antifasciste et n’accepte pas la diffusion du racisme. Lille est une ville antiraciste et il ne manque plus qu’à ce qu’elle soit insoumise sous son beffroi. Lille, ville insoumise, ce n’est pas la victoire d’une étiquette ou d’un parti politique. Lille, ville insoumise, c’est l’entrée au conseil municipal et la reprise du pouvoir par le peuple tout entier, à commencer par les quartiers populaires qui ont longtemps été oubliés. »

« On doit se tenir prêts »

Ovation pour le député, applaudi par quelque 400 personnes rassemblées le temps d’une réunion publique organisée mi‐mai salle Courmont, dans le quartier populaire de Lille‐Moulins. Ugo Bernalicis, député de la deuxième circonscription du Nord est présent. Manuel Bompard aussi. « On doit se tenir prêts », insiste un peu plus tard à la tribune le coordinateur national du parti mélenchoniste.

Depuis plusieurs mois, les deux parlementaires lillois multiplient les rencontres avec différentes structures actives dans le mouvement social local, dont l’Offensive. Cette organisation politique citoyenne créée en 2022, qui promeut l’écologie sociale, veut peser sur le prochain scrutin. « Pour nous, le Parti socialiste et EELV représentent la même chose. Ils n’ont pas de volonté de rupture, de renversement. Notre stratégie est d’être pragmatique face aux enjeux climatiques, économiques et sociaux. Nous voulons des alliances qui permettent de mieux s’en sortir, de gagner », pose Anne Lesouef, l’une de leurs porte‐paroles.

Le modèle politique ? Le municipalisme libertaire

La pensée politique de Bookchin

L’écologie sociale est la base philosophique du municipalisme libertaire, une stratégie politique visant à mettre en œuvre le communalisme comme projet de société. Des assemblées populaires ouvertes à l’ensemble des citoyen·nes permettent de prendre et réguler les décisions prises par les élus. Cette pensée politique, théorisée par …