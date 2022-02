Après Partenord, LMH à son tour sanctionné pour des attributions irrégulières de logements sociaux

La décision a été tardivement publiée, mais l’office Lille Métropole Habitat (LMH) a été sanctionné, en septembre, pour des attributions irrégulières de logement sociaux. En cause, six attributions litigieuses entre 2016 et 2018 qui ont conduit le ministère du Logement à prononcer une sanction pécuniaire de 20 853 euros. Les candidats à la location choisis disposaient de revenus trop importants pour bénéficier de leur logement.

L’amende, pour LMH, est moins importante que celle prononcée contre Partenord. Cette dernière avait écopé de 66 370 euros pour vingt attributions irrégulières, mais avec des dépassements de plafond plus importants. Cette sanction fait suite à un rapport de l’Ancols, agence qui contrôle les offices HLM, publié fin 2020. L’Ancols y soulignait le rôle social joué par LMH, « compte tenu de son implantation territoriale, d’une pratique historique de modération des loyers et d’une politique affirmée d’accueil de ménages modestes ».

Problème, le parc présente « d’importants besoins en intervention, pas intégralement couverts par les investissements prévus dans les dix années à venir ». L’Ancols épingle également l’investissement coûteux du nouveau siège du bailleur social, installé à Tourcoing. Même si l’opération se justifiait par la volonté de regrouper les différentes implantations de LMH et d’aider à la requalification de la zone de l’Union, l’investissement est important : 37 millions d’euros dont 10 millions pour la construction d’un parking silo de 226 places. Un parking dont le coût « apparaît disproportionné au regard des standards habituels », pointe l’agence.

Double contrôle des dossiers

Contacté par Mediacités, l’office met en avant le faible nombre de cas litigieux sur les 8 575 attributions contrôlées entre 2016 et 2019 : « LMH a reconnu et assumé sa responsabilité. Des erreurs de saisie de pièces justificatives et un problème informatique sont à l’origine de cette anomalie ».

Suite au rapport de l’Ancols, LMH indique avoir mis en place « une équipe dédiée à la mise à jour des pièces justificatives dans le serveur national » et instauré « un double contrôle des dossiers en amont et pendant les commissions d’attribution ». Selon LMH, « en 2021, une vérification a été effectuée sur les attributions et aucun dépassement de plafond de ressources n’a été constaté ».

Reste le troisième grand office de la métropole : Vilogia. Il a lui aussi été contrôlé par l’Ancols en 2021. Si le rapport ne relève que quatre attributions irrégulières le concernant, son jugement est parfois sévère. Pour le gendarme des HLM, Vilogia a des coûts de gestion trop élevés, et un parc pas assez orienté vers les locataires modestes. Les demandes d’intervention technique des locataires, quant à elles, seraient insuffisamment suivies.