Législatives : rififi chez les écolos sur la 2e circonscription du Nord

Dimanche 13 mars, Michel Ifri a posté sur son profil Facebook une photo explicite : ce militant écologiste lillois historique de 67 ans pose sans complexe devant l’Assemblée nationale à Paris et commente : « 2eme circonscription du Nord. Oui… J’y pense très sérieusement. » Joint par Mediacités, l’ancien conseiller municipal Europe-Écologie-Les Verts (EELV) de Lille et conseiller communautaire confirme : « Je me prépare. J’étais l’ancien suppléant d’Hélène Hardy en 2017 et j’habite Fives depuis longtemps. Je me sens donc légitime à y aller. »

Ce que Michel Ifri n’a pas supporté, c’est l’auto-parachutage présumé du conseiller régional Benjamin Lucas sur cette circonscription très convoitée, située à l’est de Lille. Le porte-parole de Génération·s, l’ancien parti de Benoît Hamon, est aussi négociateur national avec EELV pour se répartir les circonscriptions législatives. « On ne balaie pas les gens comme ça !, fustige Michel Ifri. Il n’a même pas le soutien de tous les membres de Génération·s. »

Le militant se dit déterminé à se lancer en dissident. Et tant pis pour l’exclusion de EELV qui l’attend. « J’assume ! » lâche Michel Ifri qui, pour l’heure, fait ses comptes. Pour entrer dans ses frais de campagne (8 000 à 9 000 euros au minimum, estime-t-il), il doit dépasser les 5 %. En 2017, les Verts n’avaient réuni que 4,84 % sur la circonscription...