Un Dupond-Moretti derrière les fourneaux

Lille • La Métropole européenne de Lille fonctionne depuis l’origine en circuit fermé et c’est mauvais pour la démocratie. C’est du moins l’analyse des politologues lillois Fabien Desage et Nicolas Kaciaf dans un article de la revue Politique et Sociétés. Les critiques viennent toujours de l’extérieur et sont rarement prises en compte. Ils en veulent notamment pour preuve le travail d’investigation de… Mediacités.