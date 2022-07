La ville de Lille signe une nouvelle charte de la vie nocturne

Vers une nuit plus apaisée ? La ville de Lille et quatre organisations professionnelles (l’union des métiers et des industries de l’hôtellerie, le groupement national des indépendants Nord, le syndicat national des entreprises gaies et le collectif bar-bars Nord) ont signé une nouvelle « charte de la vie nocturne », ce vendredi 8 juillet.

Les professionnels de la fête se sont par exemple engagés à interdire l’entrée de leur établissement à toute personne ivre, à mieux contrôler la sortie des fumeurs, à bannir les « open bars », à lutter contre les discriminations à l’entrée ou encore à promouvoir les boissons non alcoolisées lors des « happy hour ». L’application de ces mesures sera contrôlée par la police nationale et municipale.